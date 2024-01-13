ملخص مباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي (3-2) في الدوري الإنجليزي 2023-2024

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن ملخص المباراة النارية بين نيوكاسل ومانشستر سيتي التي أقيمت اليوم في إطار الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

ونجح فريق جوارديولا مانشستر سيتي بقيادة كيفين دي بروين بتحقيق الانتصار بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين.

وبهذا الفوز رفع نادي مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى النقطة 43 بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر.

ملخص مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل

وجاء الهدف الأول في المباراة عن طريق مانشستر سيتي بأقدام اللاعب بيرناندو سيلفا في الدقيقة 26، ثم في الدقيقة 35 أحرز الكساندر إسحاق هدف التعادل لنادي نيوكاسل وبعدها بدقيقتين وتحديداً في الدقيقة 37 أحرز أنتوني جوردن الهدف الثاني لنيوكاسل.

وفي الدقيقة 74 أحرز كيفين دي بروين هدف التعادل لمانشستر سيتي لتصبح النتيجة هدفين مقابل هدفين، وفي الدقيقة 91 أحرز أوسكار بوب هدف الفوز لمانشستر سيتي بعد تمريرة رائعة من دي بروين.

