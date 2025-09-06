ملخص مباراة مصر ضد إثيوبيا (2-0) في تصفيات كأس العالم 2026

تمكن منتخب مصر الأول لكرة القدم من تحقيق الفوز على منتخب إثيوبيا بنتيجة هدفين دون رد في إطار منافسات تصفيات كأس العالم للمنتخبات 2026 والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

أهداف مباراة منتخب مصر اليوم

جاء الهدف الأول بأقدام النجم محمد صلاح عن طريق ضربة جزاء حصل عليها محمود تريزيجية في الدقيقة 41′ ثم بعدها بدقائق قليلة وتحديداً في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول تمكن عمر مرموش من تسجيل الهدف الثاني.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

ومن المقرر أن تقام المباراة القادمة للمنتخب المصري ضد منتخب بوركينا فاسو يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً، وستقام المباراة على أرض بوركينا فاسو.

وفي حال نجح المنتخب المصري في الفوز وحصد النقاط الثلاث سيضمن التأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم المقبلة في أمريكا.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

وقد أصبح ترتيب مجموعة منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم على النحو التالي: