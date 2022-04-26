ملخص مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء 26, أبريل, 2022

انتهت منذ قليل واحدة من أمتع مباريات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2022 التي جمعت بين ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في مباراة الذهاب من الدور نصف النهائي، ويبحث الملايين من عشاق كرة القدم في الوقت الحالي عن ملخص مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد اليوم في دوري الأبطال من أجل مشاهدة المباراة الممتعة التي انتهت بفوز فريق المان سيتي في المباراة التي أقيمت على ملعبه ووسط جماهيره على ملعب الاتحاد، ونقدم لكم الآن متابعينا الكرام ملخص كامل لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 في السطور القادمة من هذا المقال عبر موقعكم الإخباري المميز نجوم مصرية.

ملخص مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

وفي ظل البحث المستمر حول ملخص مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الموافق 26 أبريل 2022 حيث انتهت منذ لحظات قليلة جداً بفوز فريق مانشستر سيتي في المباراة الأولى بنتيجة 4 / 3 ليضع نادي مان سيتي قدمه الأولى في نهائي دوري الأبطال لهذا الموسم في انظار مباراة الإياب التي ستقام في يوم الأربعاء الموافق 4 مايو 2022 في ملعب سنتياجو برنابيو في إسبانيا.

أهداف مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

وبعد أن قدمنا لكم ملخص مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا نتعرف على مسجلي الأهداف، وذلك حيث بدئت المباراة بحماس كبير جداً من جانب المان سيتي حيث سجل كيفين دي بروين الهدف الأول في الدقيقة الثانية من الشوط الأول في المباراة ثم سجل الهدف الثاني للسيتي اللاعب جبريال جيسوس في الدقيقة الحادية عشر من الشوط الأول قبل أن يقلص بنزيما الفارق قبل نهاية الشوط الأول من المباراة لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2 / 1، ومع بداية الشوط الثاني سجل اللاعب فودين هدف ثالث لصالح مان سيتي وسرعان ما قلص فينيسيوس النتيجة إلى 3 / 2، وسجل اللاعب بيرناندو سيلفا الهدف الرابع لمانشستر سيتي قبل أن يسجل بنزيما الهدف الثالث للملكي ريال مدريد من ركلة جزاء، وبذلك تنتهي المباراة لصالح السيتي بنتيجة 4 – 3 في مباراة ممتعة جداً.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي الإياب

ومن الجدير بالذكر أن فريق مانشستر سيتي سيواجه ريال مدريد في مباراة الإياب من دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2022 في يوم 4 / 5 / 2022 في تمام الساعة التاسعة مساءً 21:00 بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساءً 22:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر، وفي هذه المباراة سيتم تحديد الفريق الصاعد إلى الدور النهائي من هذه البطولة الأقوى في تاريخ القارة الأوروبية.