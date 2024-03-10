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ملخص مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2023

محمد فريد عبد العزيز

نشرت قناة “بين سبورت” الرياضية ملخص لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي، التي أقيمت مساء اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2023.

وقد انتهت مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في مباراة شهدت الكثير من الفرص المهدرة وشهدت إثارة وتنافس بين الفريقين.

ملخص مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي

وبعد الكثير من المحاولات للفريقين، تمكن مانشستر سيتي من تسجيل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 23 عن طريق المدافع الإنجليزي “جون ستونز” وانتهى الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف دون رد.

وبعد إنطلاق الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 50 تمكن الأرجنتيني “ماك اليستر” من معادلة النتيجة بعد تنفيذ ضربة جزاء بطريقة رائعة.


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عن الكاتب:
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محمد فريد عبد العزيز

طالب، كاتب مقالات رياضية، محب لكرة القدم والرياضة بشكل عام.


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