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ملخص مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو (2-0) في افتتاح كأس أمم أفريقيا 2024

محمد فريد عبد العزيز

يبحث محبي كرة القدم الإفريقية عن ملخص مباراة الافتتاح بين كوت ديفوار وغينيا بيساو والتي أقيمت أمس السبت الموافق 13 يناير في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ملخص مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو

وقد انتهت المباراة بفوز منتخب غينيا بيساو بنتيجة هدفين دون رد، أحرز هدف كوت ديفوار الأول اللاعب سيكو فوفانا وجاء الهدف الثاني بأقدام اللاعب جيان كاراسو.


مجموعة كوت ديفوار

ويتواجد منتخب كوت ديفوار في المجموعة الأولى التي تضم كوت ديفوار وغينيا بيساو ونيجيريا وغينيا الاستوائية.

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عن الكاتب:
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محمد فريد عبد العزيز

طالب، كاتب مقالات رياضية، محب لكرة القدم والرياضة بشكل عام.

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