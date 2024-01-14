ملخص مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو (2-0) في افتتاح كأس أمم أفريقيا 2024

يبحث محبي كرة القدم الإفريقية عن ملخص مباراة الافتتاح بين كوت ديفوار وغينيا بيساو والتي أقيمت أمس السبت الموافق 13 يناير في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ملخص مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو

وقد انتهت المباراة بفوز منتخب غينيا بيساو بنتيجة هدفين دون رد، أحرز هدف كوت ديفوار الأول اللاعب سيكو فوفانا وجاء الهدف الثاني بأقدام اللاعب جيان كاراسو.



ويتواجد منتخب كوت ديفوار في المجموعة الأولى التي تضم كوت ديفوار وغينيا بيساو ونيجيريا وغينيا الاستوائية.