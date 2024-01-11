ملخص مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد (5-3) في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2024

يبحث جماهير ريال مدريد عن ملخص مباراة فريقهم ضد فريق أتلتيكو مدريد، في المباراة التي أقيمت في إطار نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2024 بالرياض.

ونجح نادي ريال مدريد في التأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني بعد الانتصار على فريق أتلتيكو مدريد بنتيجة 5 أهداف مقابل ثلاثة، وشهدت المباراة إثارة وتنافس كبير بين الفريقين.

ملخص مباراة الريال واتلتيكو

بدأت المباراة بقوة وحماس لكلا الفريقين، ونجح فريق أتلتيكو مدريد في إحراز الهدف الأول في الدقيقة السادسة عن طريق اللاعب ماريو هيرموسو.

وبعدها بدقائق وتحديداً في الدقيقة 20 عادل ريال مدريد النتيجة عن طريق المدافع أنتوني روديجر، واضاف فيرلاند ميندي الهدف الثاني للريال في الدقيقة 29 ثم تعادل أتلتيكو مدريد في الدقيقة 37 بأقدام جريزمان.



وبدأ الشوط الثاني بتحفظ من كلا الطرفين، حتى الدقيقة 78 فقد سجل أتلتيكو مدريد الهدف الثالث بعد خطأ من مدافع ريال مدريد.

لكن أتى كرفخال في الدقيقة 85 ليعادل النتيجة لريال مدريد وتصبح النتيجة 3-3 وانتهت المباراة بتلك النتيجة وتم اللجوء لأشواط إضافية.

وبعد نهاية الشوط الإضافي الأول بالتعادل، نجح ريال مدريد في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 116 ثم في الدقيقة الأخيرة أضاف اللاعب إبراهيم دياز الهدف الخامس.

موعد المباراة النهائية

ستقام مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني يوم الأحد الموافق 14 يناير في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وسيلعب نادي ريال مدريد ضد الفائز من مباراة برشلونة ضد أوساسونا، والتي ستقام اليوم الخميس.