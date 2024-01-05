ملخص مباراة برشلونة و لاس بالماس (2-1) في الدوري الإسباني 2023-2024

يبحث مشجعي الفريق الكتالوني عن ملخص مباراة برشلونة و لاس بالماس والتي انتهت بفوز صعب لنادي برشلونة في الدقائق الأخيرة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وبهذا الانتصار رفع نادي برشلونة رصيده من النقاط إلى النقطة 41 ليصبح في المركز الثالث بترتيب الدوري الإسباني، وبفارق 7 نقاط عن ريال مدريد و جيرونا أصحاب الصدارة حتى الأن.

ملخص مباراة برشلونة ضد لاس بالماس

أقيمت مباراة فريق برشلونة وفريق لاس بالماس يوم الخميس الموافق 4 يناير في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، في إطار الجولة 19 من بطولة الدوري الإسباني.

وفي بداية المباراة وتحديداً في الدقيقة 11 نجح نادي لاس بالماس بإحراز هدف التقدم عن طريق لاعب برشلونة السابق “منير الحدادي”، وانتهى الشوط الأول بتقدم لاس بالماس بنتيجة هدف دون رد.

ولكن بعد انطلاق الشوط الثاني بعشر دقائق، تمكن اللاعب الإسباني فيران توريس من تعديل النتيجة لنادي برشلونة بعد تمريرة من سيرجي روبيرتو.

وجاء هدف الفوز لنادي برشلونة في الدقيقة 93 بعد أن تمكن لاعب الوسط “جوندوجان” من تنفيذ ضربة جزاء بنجاح.



وقد شارك المهاجم البرازيلي الجديد لنادي برشلونة المتنقل حديثاً خلال فترة الانتقالات الحالية “فيتور روكي” خلال اخر 10 دقائق في المباراة، وكان قريب من تسجيل أول أهدافه مع نادي برشلونة.