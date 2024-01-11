ملخص مباراة برشلونة و أوساسونا (2-0) في نصف نهائي السوبر الإسباني

يبحث جمهور نادي برشلونة عن ملخص مباراة برشلونة و أوساسونا التي أقيمت يوم الخميس الموافق 11 يناير في الساعة العاشرة بتوقيت السعودية.

وقد انتهت المباراة بفوز نادي برشلونة بنتيجة هدفين دون رد، وبهذا الفوز فإن فريق برشلونة قد تأهل للمباراة النهائية في السوبر الإسباني ليضرب موعداً مع ريال مدريد.

ملخص مباراة برشلونة ضد أوساسونا

وجاءت أهداف فريق برشلونة عن طريق ليفاندوفسكي الهدف الأول، والهدف الثاني جاء عن طريق الشاب لامين يمال بعد مهارة رائعة من البرتغالي جواو فيليكس.

وحصل اللاعب الهولندي فرينكي دي يونج على جائزة رجل المباراة بين برشلونة و أوساسونا.

