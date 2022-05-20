ملخص مباراة الهلال والفيحاء اليوم “ركلات الجزاء” في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2022

يبحث عدد كبير جداً من جماهير الكرة السعودية في المملكة وفي العالم كله الآن عن ملخص مباراة الهلال وألفيحاء اليوم في نهائي كأس الملك السعودية 2022، حيث انتهت منذ لحظات قليلة جداً على انتهاء مباراة الهلال والفيحاء اليوم في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2022 وانتهت بفوز نادي ألفيحاء بركلات الترجيح بنتيجة 3 – 1 بعد أن انتهت أشواط المباراة بنتيجة بالتعادل الإيجابي 1 – 1، ونقدم لكم متابعينا الكرام في السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع نجوم مصرية الإخباري كل التفاصيل الخاصة بالمباراة اليوم.

ملخص مباراة الهلال والفيحاء اليوم

منذ أن انتهت المباراة القوية التي أقيمت اليوم على ملعب ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية في مساء اليوم الخميس 19 مايو 2022، وشهدت المباراة أداء مميز جداً من جانب كلا الفريقين اليوم حيث بدأ نادي الهلال السعودي بالتسجيل في المباراة اليوم حين سجل لاعب الفريق سالم الدوسري الهدف الأول في الدقيقة 4+45’ لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال في المباراة، ثم مع بداية الشوط الثاني وبعد مرور 20 دقيقة تقريباً سجل اللاعب رامون لوبيز هدف التعادل في المباراة لصالح نادي الفيحاء عند الدقيقة 66’ وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1 – 1، ثم لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح لتحديد الفائز بالمباراة واستطاع نادي الفيحاء الانتصار على الهلال بنتيجة 3 / 1 في ركلات الترجيح ليتوج ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه.

تتويج ألفيحاء ببطولة كأس الملك 2022

بعد مشاهدة ملخص مباراة الهلال والفيحاء اليوم يمكنكم مشاهدة لحظات تتويج نادي الفيحاء ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين حيث توج النادي للمرة الأولى في تاريخه وقام سمو ولي العهد بتكريم الفريق اليوم بعد نهاية المباراة وتحقيق الفوز ومنح رئيس النادي جائزة المركز الأول والتي قيمتها 10 ملايين ريال سعودي.

ركلات جزاء نهائي كاس الملك كاملة

شهدت مباراة الهلال والفيحاء اليوم إثارة كبيرة جداً حتى نهايتها حيث شهدت المباراة الوصول إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بنتيجة 1 / 1 حيث بدأ كلا الفريقين ركلات الترجيح إضاعة الركلة الأولى ثم سجل نادي الفيحاء الركلة الثانية وأضاع الهلال، ثم الركلة الثالثة سجلها لاعب الفيحاء وأضاع لاعب الهلال، ثم الرابعة أضاعها لاعب الفيحاء وسجلها لاعب الهلال، ثم الركلة الأخيرة سجلها لاعب الفيحاء وانتهت المباراة بفوز ألفيحاء في ركلات الترجيح بنتيجة 3 – 1.