ملخص مباراة الهلال والشارقة “فيديو” في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا اليوم الجمعة 8/4/2022

يبحث الملايين من محبي كرة القدم السعودية ومحبي كرة القدم الآسيوية بشكل عامل عن ملخص مباراة الهلال والشارقة اليوم في الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك حيث شهد اليوم الجمعة الموافق 8 أبريل 2022 العديد من المباريات في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2022 وكانت مباراة الهلال السعودي ضد نادي الشارقة الإماراتي واحدة من أقوى المباريات التي أقيمت في مساء اليوم، ونقدم لكم في السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع نجوم مصرية الإخباري ملخص كامل لأحداث هذه المباراة القوية التي أقيمت اليوم.

ملخص مباراة الهلال والشارقة

انتهت منذ لحظات قليلة مباراة الهلال ضد الشارقة في دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2022 واستطاع نادي الهلال السعودي أن يحقق فوز صعب جداً على نادي الشارقة وحصد أول ثلاث نقاط في البطولة الآسيوية الأقوى، وذلك حيث بدأ صاحب أخر لقب للبطولة المباراة بقوة كبيرة ونجح في تسجيل الهدف الأول عن طريق لاعب الفريق “صالح الشهري” في الدقيقة 5’ من شوط المباراة الأول من ركلة جزاء، ثم استطاع اللاعب “أوتابيك شوكوروف” أن يتعادل لفريق الشارقة في الدقيقة 7’ من الشوط الأول، ثم في الدقيقة 62’ من المباراة استطاع اللاعب “ميشال ريتشارد ديلغادو” أن يسجل هدف التقدم لنادي الهلال لتنتهي المباراة بفوز هام جداً لنادي الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا 2022 وبحصد الثلاث نقاط من المباراة اليوم.

ترتيب مجموعة الهلال في دوري أبطال آسيا

بعد أن قدمنا لكم ملخص مباراة الهلال والشارقة اليوم في دوري أبطال آسيا 2022 نتعرف على ترتيب المجموعة بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى:

الريان: 3 نقاط. الهلال: 3 نقاط. استقلالية دوشنبة: 0 نقطة. الشارقة: 0 نقطة.

موعد مباراة الهلال السعودي القادمة

ويستعد نادي الهلال السعودي إلى خوض المباراة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا ضد فريق الريان القطري، وذلك في يوم الاثنين القادم الموافق 11 أبريل 2022 في تمام الساعة 19:15 مساءً بتوقيت مصر والساعة 20:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويتم نقل المباراة عبر شاشة قناة SSC 7 Sports وعبر شاشة قناة beIN Sports AFC HD.