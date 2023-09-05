ملخص مباراة الحزم ضد النصر اليوم في الدوري السعودي لعام 2023

انتهت مباراة النصر والحزم يوم السبت 2-9-2023م بفوز فريق النصر بخمسة أهداف مقابل هدف للحزم، وذلك في الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين.

لاعبين كرة القدم المصدر: الصفحة الرياضية

أهداف مباراة الحزم والنصر في دوري روشن السعودي في الجولة الخامسة

اجتمع فريق النصر مع فريق الحزم على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في الجولة الخامسة من مسابقة دوري السعودي للمحترفين، وكانت المباراة رائعة وممتعة، واصل فيها النصر انتصاراته، وكان التألق الأول فيها للبرتغالي كريستيانو رونالدو يتبعه عبد الرحمن الغريب.

إذ تألق اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو في مباراة النصر والحزم، وكذلك زميله ساديو ماني في تحقيق الفوز لفريقهم، وكان هدف النصر الأول من اللاعب عبد الرحمن الغريب، وذلك في الدقيقة 33 من بداية المباراة.

قبل انتهاء الشوط الأول في الوقت البدل الضائع سجل عبد الله الخيبري ثاني هدف لفريق النصر، ومع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 48 استطاع اللاعب محمد بن موسى أن يسجل أول هدف لفريق الحزم؛ يتبعه في الدقيقة 57 تسجيل الهدف الثالث من اللاعب أوتافيو بمساعدة زميله كريستيانو رونالدو.

لم تتوقف الأهداف عند هذا الحد، ولكن استمرت المنافسة في هذه المباراة الرائعة، وعند الوصول للدقيقة 68 استطاع البرتغالي كريستيانو رونالدو تسديد الهدف الرابع لفريق النصر.

كما سجل اللاعب ساديو ماني الهدف الأخير والخامس لفريق النصر في الدقيقة 78؛ لتنتهي المباراة بتسجيل خمسة أهداف للنصر مقابل هدف للحزم.

أصبح فريق النصر بحوزته تسع نقاط في دوري روشن، ووصل إلى المركز الخامس، بينما خصمه فريق الحزم حاصل على نقطتين فقط، وما زال في نفس مركزه الأخير في ترتيب الدوري السعودي.

تشكيل مباراة النصر مع الحزم