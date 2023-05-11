مكسب جديد للنصر بسبب “رونالدو”: دعوة للمشاركة في دورة تجريبية دولية

يستمر نادي النصر في جني ثمار تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بنجاح. وحتى الآن، تلقى النادي دعوة من منظمي بطولات في شرق القارة الآسيوية لاستضافة الفريق الأول لكرة القدم في جولة تضم دورة تجريبية دولية تحتضنها اليابان. تأتي هذه الدعوة على غرار الدعوات التي تتلقاها الفرق الأوروبية العالمية في شرق القارة الصفراء.

عزز وجود النجم العالمي كريستيانو رونالدو في صفوف النصر، وجعل المنظمين يحرصون على استضافة النادي السعودي في الجولة الآسيوية المنتظرة.

تعاقد النصر مع رونالدو

في شتاء عام 2023، تعاقد نادي النصر مع كريستيانو رونالدو، ومنذ ذلك الحين، استطاع النادي جني الكثير من ثمار تلك الصفقة، سواء عن طريق شراء حقوق بث مباريات الفريق في دوري روشن أو من خلال الأمور التسويقية الأخرى. كما أن اللاعب البرتغالي قدم مستوى فني رائع مع الفريق.

كأس الملك سليمان أم الجولة التجريبية

ووفقًا لتقارير صحيفة سعودية، فإن جزءًا من مواعيد الجولة التجريبية المنتظرة يتعارض مع مواعيد بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، التي ستقام في ثلاث مدن سعودية خلال شهر أغسطس المقبل. وهذا يضع النادي الأصفر في مأزق وقد يتم تجاوزه بقبول الدعوة جزئيًا وليس بكامل تفاصيلها الزمنية.

يسعى نادي النصر العاصمي إلى إدراج الجولة الآسيوية ضمن برنامج إعداده للموسم المقبل بعد تحديد الفرق المشاركة فيها، ومن المتوقع أن تتضمن تلك الفرق فرقًا أوروبية عالمية بالإضافة إلى فرق آسيوية يابانية، وذلك بهدف رفع مستوى الفريق وتحقيق نتائج إيجابية في المنافسات المحلية والدولية في الموسم المقبل.

البحث عن مدرب يقود النصر

يمكن القول بأن نادي النصر يتوجه نحو الأمام ويعمل على تحسين برامج إعداد فريقه للموسم المقبل. فقد بدأ النادي في مراجعة ملفات المدربين بهدف التعاقد مع أحدهم واستخدام خبراته في إعداد الفريق وضمان استعداده المبكر للموسم المقبل.