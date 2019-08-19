موقع مكاني لبيع التذاكر Makani رابط حجز وشراء تذاكر المباراة القادمة “الآن”

ننشر رابط موقع مكاني لبيع التذاكر الإلكتروني التابع للبريد السعودي، حيث يمكنكم حجز مقعد لحضور المباراة المتاحة لدى الموقع الإلكتروني المُختص بحجز أو شراء تذاكر موقع Makani لحضور مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، حيث يعمل الموقع بأيدي وطنية مُستخدماً أحدث التقنيات العالمية ومتوافقاً مع أعلى معايير الجودة والتميز، ويوفر موقع مكاني لشراء التذاكر الإلكترونية تذاكر مجانية وتذاكر أخرى مدفوعة.

ويعد موقع مكاني لشراء التذاكر هو الموقع الإلكتروني الوحيد المختص ببيع تذاكر المباريات في الدوري السعودي ومباريات كأس الملك ومباريات المنتخب السعودي، فهو من أهم المواقع الرياضية بالمملكة، لذا؛ فقد قمنا بتوفير رابط دخول مكاني تذاكر، وطريقة التسجيل في الموقع، والبطاقات المتوفرة لدي الموقع، وطريقة سداد قيمة التذكرة عبر موقع نجوم مصرية.

موقع مكاني لبيع التذاكر

يوفر الموقع الإلكتروني المختص بعرض تذاكر حضور بعض المباريات الهامة بالمملكة العربية السعودية، إمكانية الحجز أو الشراء بصورة يسيرة عبر الموقع الإلكتروني، للتسهيل علي محبي وعشاق كرة القدم السعودية الراغبين في حضور المباريات دون الحاجة للذهاب إلي أي مكان أخر، حيث يُعلن مكاني تذاكر عن التذاكر المتاحة لدية لمن يرغب في حجز مقعد لحضور المباراة المتاحة، فمن خلال الرابط الرسمي المرفق بإمكانكم الدخول إلي الموقع لحجز تذكرة مباراة الاتحاد والفيصلي في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الآن.

ويعد موقع مكاني لبيع التذاكر هو أحد مشاريع البريد السعودي الذي يُقدم خدماته بأيدي وطنية متكاملة للمؤسسات والأفراد بالمملكة، وذلك من أجل الإسهام في دعم الحكومة الإلكترونية باستخدام أحدث التقنيات وأعلي معايير للجودة، ويرجي العلم بأنه يجب التسجيل بالموقع لمن لم يُسجل في وقتٍ سابق للحصول علي التذكرة المُراد حجزها، و يُمكنكم التعرف علي خطوات التسجيل في مكاني تذاكر من خلال الخطوات التالية:

دخول موقع makani.

إدخال الاسم بالكامل، ثم البريد الإلكتروني والتأكيد عليه مرة أخري.

ثم إدخال كلمة المرور التي يجب أن تحتوي علي 8 خانات علي الأقل، بالإضافة إلي احتوائها علي علي حرف واحد كبير علي الأقل “كابتل” ورقم، ثم التأكيد عليها.

إدخال رقم الهاتف الجوال.

اختيار الجنس (ذكر/أنثي) عبر موقع مكاني لبيع التذاكر الإلكتروني .

. إدخال تاريخ الميلاد.

النقر علي مربع “أتعهد بأن كافة المعلومات صحيحة”، ثم الضغط علي أيقونة “تسجيل”.

باتباع الخطوات السابقة يتم التسجيل في موقع مكاني لبيع التذاكر الإلكترونية، ومن خلال موقع نجوم مصرية يمكنكم التعرف على تردد قناة ksa sports أو التعرف على ترددات القنوات الرياضية السعودية على القمر الصناعي عرب سات والقمر الصناعي نايل سات، كما يمكنكم التعرف على تردد قناة أبوظبي الرياضية، بالإضافة إلى إمكانية التعرف على ترددات قنوات bein sports الجديدة 2019 بعد تغيرها اعتباراً من 1 يناير 2019م، ومن خلال الرابط الرسمي المرفق يمكنكم دخول موقع مكاني لبيع التذاكر الإلكترونية.

موقع مكاني تذاكر حالياً| تذاكر مباراة الاتحاد

أعلن موقع مكاني تذاكر الإلكتروني عن إتاحة تذاكر مباراة الاتحاد ضد العهد اللبناني ضمن مباريات كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وسوف تُقام المباراة على أرضية استاد مدينة الملك عبد الله بمدينة جدة في تمام الساعة 20:45 بتوقيت السعودية يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 20 أغسطس 2019، وقد تم شراء عدد 9834 تذكرة حتى الآن، ويتبقى على موعد إغلاق باب الحجز والشراء لتذاكر مباراة النصر القادمة اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق 19 أغسطس 2019م تقريباً 16 ساعة عبر موقع makani تذاكر الإلكتروني التابع للبريد السعودي والمختص بعرض تذاكر المباريات المتاحة في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بشكل إلكتروني، ومن خلال الرابط المباشر المُرفق، يمكنكم دخول موقع مكاني لبيع التذاكر للحجز أو الشراء أو التسجيل في الموقع.