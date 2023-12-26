“مكالمة مورينيو”.. جوزية مورينيو يتصل بمدرب فيوتشر بعد مباراة بيراميدز

خلال المؤتمر الصحفي بعد مباراة نادي فيوتشر ونادي بيراميدز في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري، جوزية مورينيو المدرب البرتغالي يتصل بمدرب نادي فيوتشر لتهنئته.

مكالمة مورينيو بمدرب فيوتشر

نجح نادي فيوتشر في تحقيق الانتصار على نادي بيراميدز في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري 2023 والتي تقام في دولة الإمارات، وخلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، قاطع مدرب نادي فيوتشر حديثه مع الصحفيين بسبب مكالمة من جوزية مورينهو.

مكالمة من مورينيو!

اتصال من المدرب البرتغالي الكبير يقاطع المؤتمر الصحفي لـ فورموسينيو مدرب فيوتشر

#فيوتشر_بيراميدز

#كأس_السوبر_المصري pic.twitter.com/VnJVZZZFia — ADSportsTV (@ADSportsTV) December 25, 2023

وبعد إنتصار نادي فيوتشر على فريق بيراميدز بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس السوبر المصري، تأهل فيوتشر للمباراة النهائية في إنتظار الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

بينما نادي بيراميدز سيلعب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ضد الفريق الخاسر من مباراة الأهلي وسيراميكا.