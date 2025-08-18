مفاوضات مكثفة من ليفربول لتأمين مدافعه وسط قلق من الميرنجي

يواصل نادي ليفربول الإنجليزي تحركاته المكثفة لحسم مستقبل المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، الذي ينتهي عقده مع الفريق في صيف 2026، وذلك لتجنب رحيله مجانًا، خاصة مع دخول ريال مدريد الإسباني على خط المفاوضات لمراقبة الموقف عن قرب.

ووفقًا لتقارير صحفية بريطانية، فإن إدارة الريدز تسعى للتوصل إلى اتفاق سريع مع اللاعب صاحب الـ26 عامًا قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، لتفادي تكرار سيناريوهات سابقة خسر فيها النادي بعض نجومه.

مطالب كوناتي تعرقل المفاوضات

يدخل كوناتي عامه الأخير في عقده الحالي مع ليفربول، حيث يحصل على راتب أسبوعي يقدّر بـ70 ألف جنيه إسترليني فقط، بينما يطالب بزيادة كبيرة تصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، الأمر الذي يعقّد المفاوضات بين الطرفين.

خيار البيع مطروح أمام ليفربول

وأشارت المصادر إلى أن إدارة ليفربول قد تدرس بيع اللاعب في الأسابيع الأخيرة من الميركاتو الصيفي إذا فشلت المفاوضات، حيث يقدّر النادي سعره بما لا يقل عن 35 مليون جنيه إسترليني، لتجنب خسارته مجانًا عند نهاية عقده.

ريال مدريد يراقب الموقف

يُعد كوناتي أحد الأعمدة الأساسية في دفاع ليفربول تحت قيادة المدرب سلوت، ما يجعل مستقبله قضية حساسة للنادي وجماهيره.

وفي المقابل، يراقب ريال مدريد الوضع باهتمام كبير لتعزيز خط دفاعه، خاصة بعد الإصابات المتكررة التي ضربت صفوف الفريق الملكي مؤخرًا.