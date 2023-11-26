مفاوضات سرية لنجم الهلال كاليدو كوليبالي تثير غضب جماهير الزعيم

أشارت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية إلى أن نادي تشيلسي الإنجليزي يستغل علاقاته الجيدة مع النجم السنغالي كاليدو كوليبالي لاعب نادي الهلال السعودي من أجل التفاوض مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين زميله السابق في نادي نابولي الإيطالي.

وشهدت هذه الأخبار رد فعل غاضبة من جمهور الهلال بسبب المفاوضات السرية بين نادي تشيلسي وكاليدو الذي انضم إلى الهلال في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من تشيلسي.

تشيلسي مهتم بالتعاقد مع أوسيمين

ويسعى البلوز إلى التعاقد مع النجم النيجيري فيكتور أوسيمين في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لذلك يسعى إلى استغلال النجم السنغالي زميله السابق في فريق نابولي الإيطالي من أجل إقناعه بالانضمام إلى النادي، خاصة وأن نادي تشيلسي يعاني من بعض المشاكل في الشق الهجومي، ويحتاج إلى مهاجم على طراز عالي مثل فيكتور أوسيمين الذي تألق بشكل لافت في الموسم الماضي مع نابولي وساهم في التتويج بلقب الدوري الإيطالي بعد غياب طويل.

غضب جمهور الهلال من كاليدو كوليبالي

الصورة من موقع جول

والجدير بالذكر أن جمهور الهلال غضب بشكل كبير بسبب هذه المفاوضات السرية نظراً لأن النجم النيجيري فيكتور أوسيمين رفض الانتقال إلى الهلال في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قبل أن يتركه الهلال ويضم بدلاً منه النجم الصربي الكسندر ميتروفيتش، لذلك فإن الجمهور يرى أن كوليبالي كان ينبغي عليه أن يتدخل لضم اللاعب إلى الهلال وليس إلى تشيلسي.