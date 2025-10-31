أخبار الرياضة

مفاجأة.. هذا اللاعب على رادار برشلونة لخلافة ليفاندوفسكي

آياتي خيري

قالت عدة تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة وضع النيجيري فيكتور أوسيمين ضمن قائمة أهدافه المحتملة لتدعيم خط الهجوم في المستقبل وخلافة البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

لماذا أوسيمين؟

ووفقًا لما جاء في تقرير نشرته صحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن إدارة النادي الكتالوني تُعجب كثيرًا بإمكانيات أوسيمين البدنية وسرعته الكبيرة وحسه التهديفي العالي، ما يجعله خيارًا مثاليًا لقيادة الخط الأمامي للفريق في السنوات القادمة.

75 مليون يورو

ويمكن القول أوسيمين، الذي انتقل إلى جالطة سراي التركي الصيف الماضي في صفقة بلغت قيمتها نحو 75 مليون يورو، تأقلم سريعًا مع أجواء الدوري التركي وواصل تألقه، ليحافظ على مكانته كأحد أبرز المهاجمين في القارة الأوروبية.

ورغم ارتفاع سعر اللاعب، يدرس برشلونة إمكانية التعاقد معه في ظل رغبته في تدعيم الفريق بعناصر هجومية جديدة، إذ ترى الإدارة أن ضم المهاجم النيجيري سيشكل إضافة قوية لخط الهجوم.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


