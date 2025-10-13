أخبار الرياضة

مفاجأة.. هذا الثنائي على رادار ريال مدريد

آياتي خيري

قرر نادي ريال مدريد الاسباني وضع ثنائي الملكي السابق شيما أندريس ونيكو بازعلى رادار الفريق لضمهما في الصيف المقبل ضم خطة النادي لتدعيم الفريق بلاعبين شباب.

وفي هذا السياق، قال تقرير لصحيفة آس الاسبانية أن إدارة النادي الملكي تتابع عن كثب الثنائي شيما أندريس ونيكو باز، اللذان غادرا في السنوات الماضية بحثاً عن دقائق لعب وتطور أكبر، وسط قناعة متزايدة داخل “سانتياجو برنابيو” بأن الوقت بات مناسباً لاستعادتهما.

وتابع التقرير أن ريال مدريد يري في شيما أندريس، لاعب شتوتجارت الحالي، بديلاً مثالياً لتشواميني، في ظل غياب لاعب ارتكاز بديل حقيقي في الفريق، رغم قدرة كامافينجا وأردا جولر على شغل هذا المركز مؤقتاً.
ومن المعروف أن شتوتجارت يمتلك 50% من حقوقه بعد أن دفع 3 ملايين يورو، فيما يحتفظ ريال مدريد بالنصف الآخر، ما يجعل استعادته ممكنة مقابل نحو 10 ملايين يورو فقط، في صفقة تُعتبر منخفضة التكلفة مقارنة بقيمته المتصاعدة.

وفيما يخص مصير ووضع نيكو باز، الذي يلعب في كومو الايطالي فقد تلقى وعداً من الإدارة بالعودة في صيف 2026، وهو ما دفعه إلى رفض عرض ضخم من توتنهام بلغ 70 مليون يورو هذا الصيف.

ويوجد لدى إدارة ريال مدريد أحقية إعادة شراء نيكو باز مقابل 9 ملايين يورو في 2026، أو 10 ملايين في 2027، بعد أن باع نصف بطاقته مقابل 6 ملايين يورو في 2024.

ويُنظر إلى نيكو باز من جانب الريال كبديلًا محتمل لداني سيبايوس الذي ينتهي عقده في 2027، حيث تخطط الإدارة لمنحه دوراً أساسياً في تشكيلة المستقبل.

