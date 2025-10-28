مفاجأة.. هؤلاء تفوقوا على ميسي ورونالدو بأرقام مذهلة

لا يخفى على أحد ما تشهده كرة القدم الحديثة من تحطيمًا مستمرًا لأرقامًا قياسية مذهلة في سجل أطول سلاسل التهديف، حيث نجح البولندي روبرت ليفاندوفسكي والنرويجي إرلينج هالاند في تصدر المشهد، متفوقين على الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وتمكن كلًا من ليفاندوفسكي وهالاند من إثبات قدرة استثنائية على تسجيل الأهداف بشكل متواصل سواء مع أنديتهما أو منتخب بلادهما، في حين ظل كل من ميسي ورونالدو رمزًا للثبات التهديفي على مدار السنوات الطويلة، لكنهما لم يتمكنا من الوصول إلى أرقام الثنائي في مواسمهما الأخيرة.

كما شهدت السنوات الأخيرة، مواصلة النرويجي إيرلينج هالاند تأكيد مكانته كأحد أعظم الهدافين في العصر الحديث، بعدما وصل إلى 12 مباراة متتالية مع مانشستر سيتي ومنتخب بلاده يسجل فيها الأهداف.

ليفا الأقوى

وبالرغم من هذا الرقم المذهل الذي حققه هالاند الخارق، إلا أنه ليس الأطول في تاريخ اللعبة، حيث إن البولندي ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الحالي وبايرن ميونخ السابق هو صاحب الرقم القياسي.

أطول سلاسل أهداف في كرة القدم الحديثة

ووفقًا لما جاء في تقرير نشرته شبكة Givemesport، نستعرض فيما يلي أطول سلاسل تسجيل أهداف في تاريخ كرة القدم منذ عام 2000، بمزيج من الأساطير والنجوم الحاليين الذين لا يرحمون أمام المرمى:

روبرت ليفاندوفسكي – 14 مباراة موسم 2021

القمة تبقى للبولندي ليفاندوفسكي، الذي يحمل الرقم القياسي لأطول سلسلة تهديفية في التاريخ الحديث، بتسجيله في 14 مباراة متتالية عام 2021 مع بايرن ميونخ ومنتخب بولندا، وهو الإنجاز الذي أكد مكانته كواحد من أعظم المهاجمين الذين أنجبتهم كرة القدم.

في موسم 2019-2020 سجل روبرت ليفاندوفسكي في عشر مباريات متتالية مع بايرن ميونخ ومنتخب بولندا، قبل أن تنقطع سلسلته بسبب مباراة أمام مقدونيا.

إيرلينج هالاند – 12 مباراة موسم 2025

النرويجي إيرلينج هالاند يعيش فترة تهديفية خارقة هذا الموسم 2025، مسجلًا في 12 مباراة متتالية مع مانشستر سيتي ومنتخب بلاده، ليؤكد أنه المهاجم الأكثر ثباتًا في العالم حاليًا.

رود فان نيستلروي – 12 مباراة موسم 2003

المهاجم الهولندي فان نيستلروي كان آلة تهديف لا تتوقف مع مانشستر يونايتد، حيث سجل في 12 مباراة متتالية عام 2003، من بينها ثلاثية ضد فولهام وثنائية أمام ليفربول، محققًا رقمًا صمد في البريميرليج لسنوات طويلة.

كيليان مبابي – 11 مباراة موسم 2025

النجم الفرنسي كيليان مبابي واصل هوايته في تمزيق الشباك هذا العام 2025 مع ريال مدريد ومنتخب فرنسا، مسجلًا في 11 مباراة متتالية أحرز خلالها 15 هدفًا، وتوقفت السلسلة فقط أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، في لقاء حسمه بيلينجهام لصالح الميرينجي.

كريستيانو رونالدو – 11 مباراة موسم 2014

الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو كتب فصلاً جديدًا في تاريخه التهديفي عندما سجل في 11 مباراة متتالية بقميص ريال مدريد عام 2014، من بينها ثلاثيات في شباك أتلتيكو مدريد وأهداف في الكلاسيكو أمام برشلونة، وهو الإنجاز الذي يضاف إلى سجلات “صاروخ ماديرا” المليئة بالأرقام القياسية.

راداميل فالكاو – 11 مباراة موسم 2012

النمر الكولومبي راداميل فالكاو كان مرعبًا في فترته الذهبية مع أتلتيكو مدريد، إذ سجل في 11 مباراة متتالية عام 2012، قدرته على إنهاء الكرات بكلتا قدميه وقوته في الهواء جعلت منه أحد أفضل المهاجمين في العالم وقتها، وأنهى العام ضمن الخمسة الأوائل في سباق الكرة الذهبية.

نيمار – 10 مباريات موسم 2022

قبل أن تعصف به الإصابات، عاش البرازيلي نيمار فترة توهج مذهلة مع باريس سان جيرمان في موسم 2022-2023، مسجلًا في عشر مباريات متتالية مع النادي والمنتخب، وقدم خلالها أداءً مبهرًا في كأس العالم، وكان أحد أبرز نجوم البرازيل في مونديال قطر.

دوفان زاباتا – 10 مباريات موسم 2018

المهاجم الكولومبي دوفان زاباتا عاش أفضل لحظاته مع أتالانتا في موسم 2018- 2019، حين هز الشباك في عشر مباريات متتالية، أبرزها كانت رباعيته التاريخية في شباك فروزينوني، ليصبح أول لاعب من أتالانتا يفعلها منذ عام 1952، مسهمًا في قيادة الفريق للمركز الثالث في الكالتشيو ونهائي كأس إيطاليا.

ليونيل ميسي – 10 مباريات موسمى 2012- 2020

كما هو متوقع، يختتم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي هذه القائمة، بعد أن نجح في تسجيل الأهداف خلال عشر مباريات متتالية في مناسبتين مختلفتين، الأولى كانت في موسم 2012-2013 مع برشلونة ومنتخب الأرجنتين، والثانية عام 2020 بقميص البلوجرانا فقط.

ورغم أن ميسي سجل في 21 مباراة متتالية بالدوري الإسباني ذلك الموسم، فإن فشله في التسجيل مع الأرجنتين خلال تلك الفترة جعله يتوقف عند الرقم 10 في المجمل.