مفاجأة.. نجم ريال مدريد يهدد بالرحيل عن الفريق

آياتي خيري

أعلنت عدة تقارير صحفية، تفاصيل الكلمات التي نطق بها البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد منفعلاً لحظة استبداله في الدقيقة 71 أمام برشلونة في الكلاسيكو الذي جمع الطرفين أمس الأحد، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، بالجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني.

حيث غادر البرازيلي فينيسيوس جونيور منفعلاً بطريقة واضحة بعدما قرر تشابي ألونسو مدرب الريال استبداله والدفع بمواطنه رودريجو جوس.

وفي هذا السياق قالت شبكة “DAZN”، إن البرازيلي فينيسيوس جونيور توجه إلى غرفة ملابس ريال مدريد بعد استبداله ورفض الجلوس على مقاعد البدلاء، قائلاً: “أنا ؟ أنا؟ مستر، مستر، أنا سأرحل عن الفريق.. سأرحل، من الأفضل أن أرحل”، ثم لوّح بيديه غاضباً نحو المدرجات، وحاول ألونسو مدرب ريال مدريد تهدئة الموقف وقال للإسباني لامين يامال، قائًلا له “أهدأ أهدأ”.

وعقب ذلك تدخل مدرب حراس ريال مدريد لويس يوبس من أجل إحتواء الموقف، وتوجّه إلى غرفة الملابس للحديث مع فيني، ليعود بعدها اللاعب إلى مقاعد البدلاء بعد دقائق قليلة.

من ناحيته ، علق تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد على أزمة فينيسيوس، مؤكداً على أن الواقعة سيتم التعامل معها داخلياً دون التطرق إليها علنياً، مشدداً على أن الأمر سينتهي داخل النادي.

آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


