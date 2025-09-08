مفاجأة.. نجم جديد يتحدى أساطير منتخب البرازيل

لم يكذب من قال أن كرة القدم ولادة بالنجوم، فبالأمس جاءت البرازيل ببيليه ورونالدو الظاهرة واليوم تأتي بنجمها الجديد، حيث تمكن الشاب استيفاو من خطف الأضواء بتسجيله أول أهدافه الدولية مع منتخب البرازيل، خلال الانتصار العريض على تشيلي 3-0، فجر الجمعة، ضمن الجولة السابعة عشر من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

نجم برازيلي جديد

وتمكن نجم تشيلسي الإنجليزي البالغ من العمر 18 عامًا، من حفر وكتابة اسمه في قائمة ذهبية تضم أبرز اللاعبين الذين سجلوا للبرازيل في سن مبكرة، وذلك خلال مشاركته السادسة فقط مع المنتخب الأول، حيث وقع على هدف رائع يعكس مهارته وثقته المتزايدة.

وبات استيفاو ثامن أصغر لاعب يحرز هدفًا بقميص البرازيل، عن عمر 18 عامًا و4 أشهر، لينضم إلى نخبة من نجوم الكرة العالمية، على رأسهم الأسطورة بيليه، والظاهرة رونالدو، والنجمين رونالدينيو ونيمار.

ونرصد لكم قائمة أصغر الهدافين في تاريخ البرازيل:

بيليه – سجل هدفه الأول عام 1957 بعمر 16 عامًا و8 أشهر.

إيدو – سجل في 1966 عن عمر 16 عامًا و10 أشهر.

رونالدو نازاريو – أحرز أول أهدافه عام 1994 بعمر 17 عامًا و7 أشهر.

إندريك – سجل في 2024 وهو بعمر 17 عامًا و8 أشهر.

كوتينيو – أحرز هدفه الأول عام 1961 عن عمر 17 عامًا و10 أشهر.

كارفاليو ليتي – سجل في مونديال 1930 وكان عمره 18 عامًا وشهرًا واحدًا.

مارسيلو – سجل عام 2006 بعمر 18 عامًا و3 أشهر.

استيفاو – هدفه أمام تشيلي وضعه في هذا المركز (18 عامًا و4 أشهر).

دييجو – سجل عام 2003 بنفس عمر استيفاو تقريبًا.

نيمار – افتتح سجله التهديفي عام 2010 بعمر 18 عامًا و6 أشهر