مفاجأة.. نجم برشلونة السابق يقرر العودة للفريق

في واقعة من العيار الثقيل أكد الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، اتخاذ النجم الإسباني تياجو ألكانتارا السابق قراراً بالعودة إلى ناديه السابق برشلونة، ولكن هذه المرة من بوابة الجهاز الفني، للانضمام إلى الطاقم المساعد للمدرب الألماني هانزي فليك.

الاتفاق بين الطرفين تم بنسبة 100%

وقال رومانو، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن الاتفاق بين الطرفين تم بنسبة 100%، وأن كل الأمور تسير بشكل جيد نحو إتمام عودة تياجو إلى الكامب نو، ومن المتوقع أن يبدأ مهمته الجديدة خلال الأسبوع المقبل، حال لم تطرأ أي مستجدات غير متوقعة.

وتابع رومانو أن القرار نهائي، وأن عودة اللاعب السابق إلى بيته القديم أصبحت مسألة وقت فقط، في خطوة تمثل إضافة فنية مهمة للفريق الكتالوني، بالنظر إلى الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها تياجو، سواء على مستوى الملاعب الأوروبية أو من خلال معرفته العميقة بثقافة وهوية برشلونة.

تعاون سابق

وكان فليك قد استعان بتياجو الذي أعلن اعتزاله عقب انتهاء عقده مع ليفربول، حيث كان جزءا مهما من الجهاز المعاون للمدرب الألماني، خلال الفترة التحضيرية للموسم الماضي.

وتعود استعانة فليك بتياجو، إلى تحدث اللاعب السابق باللغتين الألمانية والإسبانية، إضافة إلى معرفته التامة بكيفية سير الأمور في برشلونة، وكذلك تجربته الناجحة كلاعب تحت إدارة فليك في بايرن ميونخ.

