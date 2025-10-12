مفاجأة.. نجم الريال يكشف إقترابه من الإعتزال وكيف تخطى الأمر

إعتزال كرة القدم بشكل مبكر من الأمور الصعبة التي قد يتعرض لها لاعب كرة القدم، وفي الغالب يكون سببها إصابة قوية، وهو ما تحدث عنه البرازيلي إدير ميليتاو مدافع ريال مدريد الذي تطرق للحديث عن تفكيره في اعتزال كرة القدم بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية خلال موسمين متتاليين.

وقال نجم الريال ميليتاو لصحيفة ماركا الإسبانية: “بعد إصابتي الثانية بالرباط الصليبي، فكرت في اعتزال كرة القدم، المرور بكل ذلك ليس أمرا سهلا، مضيفا: “بفضل عائلتي وإيماني أنا هنا اليوم، قوي وجاهز لأقدم كل ما لي، التعافي لم يكن جسديا فقط ولكن أيضا معركة نفسية وتحدي ضد فقدان الأمل والألم”.

وتابع “لقد كانت سنتين صعبتين بإصابتين معقدتين جدا، التعامل مع الإصابة الثانية مختلف لأنك تكون قد عرفت العملية بالفعل والأمر ليس سهلا ويجب أن تكون قريبا جدا من عائلتك ومن الله”.

ويتجهز ميليتاو لقيادة دفاع البرازيل في وديتي كوريا الجنوبية واليابان خلال شهر أكتوبر الجاري، ضمن الاستعدادات المبكرة لكأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.