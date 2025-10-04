مفاجأة.. نجم الاهلي يشارك مع منتخب بلاده بتصفيات كأس العالم

في مفاجأة من العيار الثقيل لجمهور ومحبي وعشاق النادي الأهلي، أعلن الجهاز الفني لمنتخب سلوفينيا لكرة القدم عن القائمة المستدعاة لخوض المباراتين المقبلتين أمام كوسوفو وسويسرا يومي 10 و13 أكتوبر 2025 في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، حيث شهدت القائمة تواجد مهاجم الأهلي المصري تومي جراديشار ضمن صفوف المنتخب.

ويمكن القول أن قرار الجهاز السلوفيني باستدعاء جراديشار حدثًا لافتًا، حيث يواصل اللاعب التألق بقميص الأهلي، ما عزز من فرصه في التواجد ضمن التشكيلة الرسمية للمنتخب السلوفيني خلال الاستحقاقات الأوروبية المقبلة.

وجاءت القائمة على النحو التالي

حراس المرمى: يان أوبلاك، فيد فاليتش، فيد ليبان.

المدافعون: يوفان بيجول، يرني بالكوفيك، بيتر كارنيتشنيك، يان جانزا، يوسيب بريكالو، يوني دركوسيتش، زيك.

لاعبو الوسط والمهاجمون: بيتر ستوجانوفيتش، جوران تشيرين، تيموثي ألسنيك، ياسمين كوريتش، أدام ج. ستينكوفيتش، أندراي هورفات، نيكولو بيتروفيتش، لوكا سفيتلين، تيموثي شيسلار، بنجامين شيسكو، أندراي فيبوتنيك، زان كرامر، زان ستورم، تومي جراديشار.