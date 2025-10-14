مفاجأة.. نابولي سعى لخطف هذا النجم قبل التعاقد مع دي بروين

فجر تقرير إيطالي مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدًا أن نابولي أوضح اهتمامًا جادًا بالتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار جونيور قبل أن يقرر التعاقد مع البلجيكي كيفين دي بروين في وقت سابق من هذا العام.

ووفق تقرير صادر عن صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، فتح نابولي خط دراسة إمكانية ضم نيمار، لاعب برشلونة وباريس سان جيرمان السابق، بعد فسخ عقده مع الهلال السعودي في نهاية يناير 2025، قبل أن يعود في نهاية المطاف إلى نادي طفولته سانتوس.

وفي ذلك الوقت نابولي كان في منتصف حملته للمنافسة على لقب الدوري الإيطالي، ويرغب في تعزيز تشكيلته بقيادة المدرب أنطونيو كونتي بلاعب من الطراز العالمي. وأشارت الصحيفة إلى أن مالك النادي أوريليو دي لورينتيس والمدير الرياضي جيوفاني مانا والمدرب كونتي كانوا جميعًا مستعدين لصفقة نيمار.

وأكد التقرير أنه مع ظهور فرصة التعاقد مع دي بروين، الذي أصبح متاحًا كصفقة انتقال مجانية بعد عشر سنوات في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي، قرر النادي الإيطالي التوجه نحو البلجيكي.

و شارك دي بروين في خمس من أصل ست مباريات في الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026، سجل خلالها ثلاثة أهداف وقدم تمريرة حاسمة مرتين في دوري أبطال أوروبا، مؤكداً تأثيره الكبير في تشكيلة الفريق الإيطالي منذ اللحظة الأولى.