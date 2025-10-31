مفاجأة.. ميسي يتحرك لإجراء ثورة في إدارة برشلونة

قالت عدة تقارير صحفية أن الأرجنيتني ليونيل ميسي لاعب فريق إنتر ميامى الأمريكي يفكر فى الوقت الحالى في البحث عن شخصية قوية قادرة على الترشح لرئاسة نادى برشلونة الإسباني فى الانتخابات المقبلة المقرر لها فى 2026.

نتائج سلبية

ويتعرض فريق برشلونة الإسباني بقيادة المدرب الألماني هانز فليك لسلسلة من النتائج السلبية خلال شهر أكتوبر 2025، بعدما خسر ثلاث مباريات وفاز بمباراتين فقط من أصل خمس مواجهات خاضها الفريق حتى الآن.

وتابعت شبكة ” ABC ” الأمريكية، إن ميسي يبحث عن مرشح قوى للإطاحة بـ لابورتا الرئيس الحالى لنادى برشلونة، مؤكدا على أنه لن يدعم أي مرشح إلا إذا كان يمتلك فرصًا حقيقية للفوز.

ونوهت الشبكة إلى أن ميسى يرى أن لابورتا خان ثقته في صيف 2021 عندما وعده بتجديد عقده ثم تراجع في اللحظة الأخيرة بحجة الأزمة الاقتصادية للنادي، مما أجبره على الرحيل إلى باريس س

تجهيز للإنتخابات

وتابع تقرير الشبكة أن جبهة المعارضة داخل النادي بدأت بالتحرك فعليًا استعدادًا للانتخابات. هناك مجموعات تعمل على تشكيل بديل موحد ضد لابورتا، وتسعى لاستمالة ميسي إلى جانبها لتكتسب قوة رمزية وجماهيرية ضخمة

وأكدت الشبكة أن تواجد ميسي في الانتخابات سوف يقلب موازين القوى تمامًا داخل برشلونة، وقد ينهي عهد لابورتا.

هذا الموسم داخل برشلونة يبدو أصعب بكثير، مع شعور بالقلق من تراجع الأداء على المستويات النفسية والتكتيكية والبدنية، فقد خسر برشلونة أمام باريس سان جيرمان وإشبيلية وريال مدريد، بينما حقق الفوز أمام جيرونا وريال سوسييداد فقط. وبالمقارنة مع الفترة الصعبة من الموسم الماضي،