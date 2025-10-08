مفاجأة.. موسم كارثي لمدرب الأهلي السابق مع ناديه الجديد

يمر المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي المصري والحالي لفريق دي سي يونايتد الأمريكي، بواحدة من أكثر فترات مسيرته التدريبية صعوبة، بعدما قاد فريقه إلى قاع جدول الترتيب في الدوري الأمريكي، ليتعرض لأكبر هزيمة في مشواره الفني.

هزيمة قاسية

و تلقى دي سي يونايتد هزيمة قاسية على أرضه أمام فريق فيلادلفيا بنتيجة 0-6، في لقاء أقيم على ملعب “أودي”، ليُسجَّل كأثقل سقوط فى تاريخ فايلر التدريبي، متجاوزًا هزيمتين سابقتين بخماسية نظيفة مع فريقي شافهاوزن وآراو في سويسرا.

وفي سياق متصل تقهقر دي سي يونايتد إلى المركز الأخير في جدول الترتيب بعد 32 جولة، حيث لم يتمكن الفريق سوى من تحقيق 5 انتصارات فقط، مقابل 10 تعادلات و17 خسارة، مسجلًا 29 هدفًا فقط، فيما اهتزت شباكه 64 مرة، بفارق أهداف سلبي بلغ -35، ليجمد رصيده عند 25 نقطة.

وتبرز هذه الأرقام بوضوح حجم الإخفاق الذي يعيشه الفريق تحت قيادة فايلر، الذي لم ينجح في إعادة ترتيب أوراق دي سي يونايتد أو تقديم بصمة فنية واضحة خلال الموسم الجاري.

ويمكن القول أن المفارقة الافتة في مسيرة فايلر، الذي كان قد قاد الأهلي المصري لموسم مميز في 2019-2020، حيث حقق 34 انتصارًا فى 44 مباراة، مقابل تعادل في 8 وخسارتين فقط، وسجل الفريق تحت قيادته 94 هدفًا وتلقت شباكه 21 هدفًا، قبل أن يرحل في أكتوبر 2020.

لكن الحقبة الأمريكية تبدو بعيدة كل البعد عن نجاحاته السابقة، حيث لم يتمكن المدرب السويسري حتى الآن من ترك بصمة واضحة، وسط دعوات متزايدة من جماهير دي سي يونايتد لإجراء تغييرات جذرية على مستوى الجهاز الفني.

أيام فايلر معدودة في MLS

وتزداد التكهنات حول مستقبل رينيه فايلر مع دي سي يونايتد. ومع تزايد الضغوط، يبدو أن المدرب السويسري يواجه لحظة حاسمة قد تُحدد استمراره في منصبه أو فتح الباب أمام نهاية مبكرة لتجربته في الدوري الأمريكي.

في ظل النتائج المخيبة وتدهور الأداء، تتزايد الضغوط على فايلر داخل أروقة دي سي يونايتد، وسط تكهنات حول قرب إنهاء التعاقد معه مع نهاية الموسم، في حال استمرار النتائج السلبية، خاصة في ظل غضب جماهيري واضح ودعوات للتغيير.