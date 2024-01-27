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مفاجأة مدوية.. كلوب يجذب أنظار الدوري السعودي واتحاد جدة أبرز المهتمين

أحمد علي

يبدو أن قرار رحيل المدرب الألماني يورجن كلوب عن فريقه ليفربول الإنجليزي مع نهاية الموسم الحالي، جذب أنظار العديد من أندية الدوري السعودي خلال الفترة الأخيرة.

ويبحث عدد من أندية الدوري السعودي عن التعاقد مع مدرب عالمي خلال الموسم المقبل، وعلى رأسهم اتحاد جدة والشباب وأهلي جدة.

كلوب واتحاد جدة.. مفاوضات النادي السعودي تبدأ

بدأت إدارة اتحاد جدة السعودي تحركها تجاه يورجن كلوب للتعاقد معه خلال الموسم المقبل، بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق تحت قيادة المدرب الأرجنتيني مارسيلو دانيال جاياردو، والذي تولي تدريب العميد خلال الشهور القليلة الماضية.

وأكدت تقارير صحفية سعودية أن رحيل كلوب عن ليفربول فتح الباب أمام إدارة الاتحاد لإيجاد بديل عالمي من أجل قيادة النمور خلال الموسم المقبل، بعد فشل النادي في المنافسة على لقب الدوري خلال الموسم الحالي.

وأوضحت أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي أيقنت أن النادي سيخرج خالي الوفاض من البطولات خلال الموسم الحالي، بعد زعزعة استقرار الفريق برحيل نونو سانتو، المدير الفني السابق، والأزمات التي تسبب بها المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

وأشارت إلى أن إدارة الاتحاد تعمل على التخطيط للموسم الجديد من الآن وصاعدًا، حيث تبحث عن توفير عدد من اللاعبين على مستوى مميز وعالمي بجانب مدير فني قوي مثل يورجن كلوب.

وأكدت التقارير أن أنمار الحائلي يضع الثنائي كلوب ومحمد صلاح ضمن خططه للتعاقد معهم وضمهم للعميد خلال الموسم المقبل، وذلك لكي تكون هدية الجماهير خلال الموسم الجديد.

وكان كلوب قد قرر الرحيل عن ليفربول، بعدما استنفد طاقته خلال العشر سنوات الماضية، حيث أعاد الفريق لمنصات التتويج، بعدما حقق لقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي خلال تواجده، بالإضافة إلى أنه كان ندًا قويًا لمانشستر سيتي بقيادة الفيلسوف الإسباني بيب جوارديولا، والذي نجح في تكوين فريق مرعب.

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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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