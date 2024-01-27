مفاجأة مدوية.. كلوب يجذب أنظار الدوري السعودي واتحاد جدة أبرز المهتمين

يبدو أن قرار رحيل المدرب الألماني يورجن كلوب عن فريقه ليفربول الإنجليزي مع نهاية الموسم الحالي، جذب أنظار العديد من أندية الدوري السعودي خلال الفترة الأخيرة.

ويبحث عدد من أندية الدوري السعودي عن التعاقد مع مدرب عالمي خلال الموسم المقبل، وعلى رأسهم اتحاد جدة والشباب وأهلي جدة.

هناك من يقلل من مسيرة كلوب مع ليفربول وفي نفس الوقت يرى فيرجسون اعظم مدرب ويمجد مسيرته مع مانيو فيرجسون احتاج 7 سنوات ليحقق اول دوري

كلوب 5 سنوات فيرجسون حقق الابطال بعد 12 سنة

كلوب 4 سنوات فيرجسون احتاج 21 سنة ليصل لثلاث نهائيات اوروبية

كلوب احتاج 7 سنوات فقط ليلعب 3 نهائيات pic.twitter.com/8nN9JbzLSf — Ali Raء 🇸🇦 (@3ly3r) January 27, 2024

كلوب واتحاد جدة.. مفاوضات النادي السعودي تبدأ

جدارية لـ يورغن كلوب في ليفربول❤️ pic.twitter.com/jn7ES9xXiM — EPL World (@EPLworld) January 27, 2024

بدأت إدارة اتحاد جدة السعودي تحركها تجاه يورجن كلوب للتعاقد معه خلال الموسم المقبل، بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق تحت قيادة المدرب الأرجنتيني مارسيلو دانيال جاياردو، والذي تولي تدريب العميد خلال الشهور القليلة الماضية.

وأكدت تقارير صحفية سعودية أن رحيل كلوب عن ليفربول فتح الباب أمام إدارة الاتحاد لإيجاد بديل عالمي من أجل قيادة النمور خلال الموسم المقبل، بعد فشل النادي في المنافسة على لقب الدوري خلال الموسم الحالي.

أجمل لحظات كلوب مع الريدز.. مسيرة حافلة بالإنجازات 🌟 pic.twitter.com/BGQQlhblir — عادل علي بن علي (@AdelAliBinAli) January 27, 2024

وأوضحت أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي أيقنت أن النادي سيخرج خالي الوفاض من البطولات خلال الموسم الحالي، بعد زعزعة استقرار الفريق برحيل نونو سانتو، المدير الفني السابق، والأزمات التي تسبب بها المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

وأشارت إلى أن إدارة الاتحاد تعمل على التخطيط للموسم الجديد من الآن وصاعدًا، حيث تبحث عن توفير عدد من اللاعبين على مستوى مميز وعالمي بجانب مدير فني قوي مثل يورجن كلوب.

وأكدت التقارير أن أنمار الحائلي يضع الثنائي كلوب ومحمد صلاح ضمن خططه للتعاقد معهم وضمهم للعميد خلال الموسم المقبل، وذلك لكي تكون هدية الجماهير خلال الموسم الجديد.

🗣️ يورغن كلوب : " وجهتي المقبلة ستكون فى دورى جديد لم يسبق لى التدريب فيه " pic.twitter.com/CpCpbKrkTT — عالم ميلان – Milan World (@AC_MilanWorld) January 27, 2024

وكان كلوب قد قرر الرحيل عن ليفربول، بعدما استنفد طاقته خلال العشر سنوات الماضية، حيث أعاد الفريق لمنصات التتويج، بعدما حقق لقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي خلال تواجده، بالإضافة إلى أنه كان ندًا قويًا لمانشستر سيتي بقيادة الفيلسوف الإسباني بيب جوارديولا، والذي نجح في تكوين فريق مرعب.