مفاجأة مدوية.. فيفا تخطط لإتخاذ قرار هـام بشأن كأس العالم للأندية 2029

في واحدة من المفاجأت الكبرى خاصة مع مايحدث بشأن تذاكر إفتتاحية المونديال، ذكرت صحيفة جارديان البريطانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يعتزم مناقشة مقترح لتوسيع بطولة كأس العالم للأندية لتشمل 48 فريقاً اعتباراً من عام 2029، وذلك في حال حققت النسخة المقبلة من البطولة، المقررة هذا الصيف في الولايات المتحدة، النجاح المأمول.

تقرير الجارديان

وبحسب تقرير الجارديان فإن هذا التوجه يأتي في ظل ضغوط متزايدة من أندية أوروبية كبرى لم تنجح في التأهل إلى نسخة 2025، التي تبلغ جوائزها مليار دولار. ومن المقرر أن تنطلق النسخة الأولى بنظام 32 فريقاً السبت المقبل، حيث سيحصل البطل على ما يصل إلى 125.8 مليون دولار، وهو مبلغ كبير، لكنه يظل أقل بنحو 25 مليون دولار مما حصل عليه باريس سان جيرمان خلال مسيرته في دوري أبطال أوروبا، ما أثار تساؤلات حول جدوى المشاركة بالنسبة لبعض الأندية الكبرى.

الأندية التي لم تتأهل

ومن بين الأندية التي لم تنجح في التأهل للمشاركة في البطولة الحالية: برشلونة، آرسنال، ليفربول، مانشستر يونايتد، وميلان، وذلك بسبب اقتصار المقاعد الأوروبية على 12 فريقاً فقط. وترى هذه الأندية أن توسيع البطولة هو السبيل الوحيد لضمان تمثيل أوسع للأندية ذات الجماهيرية الكبيرة على مستوى القارة.

جاءت هذه الخطوة المحتملة ضمن توجه أوسع من فيفا لإعادة هيكلة البطولات، إذ سبق للاتحاد الدولي أن اعتمد رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم للرجال إلى 48 فريقاً بدءاً من نسخة 2026، وكذلك بالنسبة لمونديال السيدات عام 2031، ما يجعل فكرة توسيع بطولة الأندية منطقية ضمن هذا السياق.