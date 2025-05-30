أخبار الرياضة

مفاجأة مدوية بشأن مستقبل قائد برشلونة بقرار لابورتا

آياتي خيري

من الواضح أن إدارة البارسا تخطط لموسم إستثنائي وغير عادي في ملف الصفقات ولكن المفاجأة الكبرى ستكون في الراحلين، حيث فجّرت إذاعة RAC-1 الكتالونية مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أكدت أن رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، أبلغ أعضاء مجلس إدارته بنيّته التخلي عن الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، القائد الأول للفريق، حال تمكن النادي في التعاقد مع الحارس الإسباني الشاب خوان جارسيا.

دور الحارس الجديد

وبحسب ما أورده برنامج “Tu diràs” المسائي، فإن لابورتا واثق من قبول جارسيا العرض المقدم من برشلونة، مشددًا على أن خطة النادي لا تتوقف عند التوقيع مع اللاعب ثم إعارته، بل تتضمن منحه دور الحارس الأساسي عند انضمامه.

ويعتبر هذا الأمر تحوّلًا جذريًا في موقف النادي تجاه تير شتيجن، الذي كان يُعتبر من الأعمدة التي لا تمس في تشكيل الفريق طوال العقد الأخير، لكن، وفقًا لتحليل اللجنة الرياضية في النادي، فإن التراجع في أداء الحارس الألماني بالإضافة إلى عدم تعافيه الكامل من العملية الجراحية الثالثة في ركبته اليمنى أدى إلى قناعة داخلية بضرورة التغيير.

موقف تشيزني

جاء ذلك في وقت تشير فيه تقارير إلى أن الحارس البولندي فويتشيك تشيزني قد يكون خيارًا احتياطيًا، مع تجديد عقده المحتمل رهنًا بتطورات موقف جارسيا وتير شتيجن.

وفتح هذا القرار بابًا للتساؤلات حول مستقبل الحارس الألماني، في ظل رغبته في حجز مكان أساسي مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026، ومع التوجه الجديد لبرشلونة، قد يجد تير شتيجن نفسه مضطرًا للرحيل من أجل ضمان دقائق لعب كافية.


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عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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