مفاجأة مدوية.. الهلال يوافق على رحيل سالم الدوسري بشرط واحد

يبدو أن أيام اللاعب سالم الدوسري، باتت معدودة داخل صفوف نادي الهلال حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين.

وفجرت صحيفة “الشبابية” السعودية، مفاجأة من العيار الثقيل، بأن نادي الهلال سيوافق على رحيل سالم الدوسري، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، حال رفع الإيقاف عن الفريق الأزرق مما يمكنه من إبرام صفقات هذا الصيف.

وتابعت الصحيفة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “رحيل اللاعب سالم الدوسري سيكون على سبيل الإعارة إلى قارة أوروبا وليس من خلال البيع النهائي”.

ونوهت صحيفة الشبابية أن عبد الرحمن غريب سينضم لصفوف الهلال قادمًا من أهلي جدة الهابط للدرجة الأولى، حال رفع الإيقاف عن حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين، بجانب تغيير المحترف الأرجنتيني لوسيانو فييتو.

ويعد سالم الدوسري من أعمدة نادي الهلال الأساسية، تحت قيادة المدرب رامون دياز.

وخاض سالم الدوسري، تجربة احترافية أوروبية من قبل، من بوابة نادي فياريال الإسباني.

ويبلغ سالم الدوسري من العمر، 31 عامًا، ويستعد للمشاركة مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وأوقعت قرعة دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022، المنتخب السعودي في مجموعة واحدة رفقة الأرجنتين وبولندا والمكسيك.