مفاجأة مدوية.. أوسيمين يتفوق على محمد صلاح قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية

شهدت قائمة أغلى اللاعبين الأفارقة مفاجأة من العيار الثقيل، خاصة للعديد من جماهير كرة القدم المصرية، بعدما أعلن موقع “ترانسفير ماركت”، المختص بالكشف عن القيمة التسويقية للاعبين حول العالم.

واحتل الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر وصافة القائمة خلف فيكتور أوسيمين، لاعب نابولي ومنتخب نيجيريا.

ويستعد الثنائي لتمثيل منتخب بلادهما في كأس الأمم الإفريقية، والمقرر انطلاقها في الثالث عشر من يناير الجاري، والتي تشهدها ملاعب كوت ديفوار.

أغلى 10 لاعبين أفارقة

كشف موقع “ترانسفير ماركت” أغلى 10 لاعبين مشاركين في كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار، حيث جاء في المركز الأول النيجيري فيكتور أوسيمين بقيمة تسويقية 110 مليون يورو.

بينما حل المصري محمد صلاح في وصافة القائمة ب 65 مليون يورو، والمغربي أشرف حكيمي في المركز الثالث بنفس قيمة “مو”.

فيما أتى الغاني محمد قدوس، في المركز الرابع بقيمة تسويقية 45 مليون يورو، والحارس الكاميروني أندريه أونانا في المركز الخامس ب 40 مليون يورو، ويتساوي معه اللاعب البوركينابي إدموند تابسوبا بنفس القيمة التسويقية 40 مليون يورو، وأيضًا النيجيري فيكتور بونيفاس بنفس القيمة 40 مليون يورو.

بينما جاء الثنائي الغيني سيرهو جيراسي في المركز الثامن بقينة تسويقية 40 مليون يورو، بجانب نجم كوت ديفوار عثمان ديوماندي تاسع أغلى لاعب مشارك في أمم إفريقيا في البطولة ب 40 مليون يورو.

فيما يحتل المغربي نايف أكرد المركز العاشر والأخير في القائمة بقيمة 38 مليون يورو.

ويواصل المنتخب المصري استعداداته القوية للمشاركة في البطولة بهدف حصد اللقب تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا.