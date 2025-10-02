مفاجأة| محكمة الطب الشرعي تؤكد انتحار المدرب السابق لـ “ليفربول للسيدات” في منزله

أكدت جلسة استماع أمام محكمة الطب الشرعي الإثنين الماضي أن المدرب السابق لفريقي ليفربول وتشيلسي لكرة القدم للسيدات، مات بيرد، قد مات منتحرا.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قد ذكرت في وقت سابق أن جلسة الاستماع في روثين بشمال ويلز لإجراء التحقيقات اللازمة قد تم تأجيلها إلى وقت لاحق.

وأعلن ناديي ليفربول وتشيلسي يوم الأحد الموافق 21 سبتمبر عن وفاة المدرب السابق لفريقيهما لكرة القدم للسيدات، مات بيرد، في وقت متأخر من يوم السبت 20 سبتمبر عن عمر يناهز 47 عاما.

وكشفت محكمة الطب الشرعي في شمال ويلز أن المدرب الإنجليزي قد أقدم على الإنتحار في منزله، وعثر عليه مشنوقا في ديسايد بفلينتشاير، وذلك قبل انتقاله إلى مستشفى تشيستر، وكان ذلك يوم 20 سبتمبر 2025 بحسب ما أوضحه الطبيب الشرعي.

وعلى الرغم من أن المسعفون قد أسرعوا إلى مكان الحادث في محاولة لإنقاذه إلا أن الموت كان هو الأقرب إليه، فيما تأجلت جلسة الاستماع في روثين إلى وقت لاحق من أجل استكمال التحقيقات حول ظروف وأسباب الوفاة، ولماذا أقدم على الانتحار؟.

الجدير بالذكر أن المدرب السابق لفريقي تشيلسي وليفربول لكرة القدم للسيدات، حقق إنجازات بارزة، وقاد الريدز إلى إلى لقب الدوري الممتاز للسيدات خلال موسمي 2013 و 2014، وأعاده إلى الدوري عام 2021 بعد أن هبط موسمين في الدرجة الثانية.

بدأ مات بيرد مسيرته مع تشيلسي عام 2009 قادما من ميلوول، ثم تعددت محطاته التدريبية حتى رحل عن ليفربول في فبراير الماضي، ويبدأ مسيرة جديدة مع بيرنلي، ليستمر لفترة قصيرة بين يونيو وأغسطس من هذا العام.

المدرب الذي ترك بصمة مميزة في تاريخ كرة القدم النسائية، تم الوقوف من أجله لمدة دقيقة قبل انطلاق مباريات الدوري الإنجليزي للسيدات يوم 21 سبتمبر الماضي، كنوع من التقدير لاسمه البارز في مسيرة الكرة الإنجليزية.