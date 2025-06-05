مفاجأة.. محاولات سعودية لضم الأسطورة الأرجنتينية للدوري السعودي للمحترفين

تخطط إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، الذي لم يجدد عقده حتى الآن مع ناديه.

نهاية عقد ميسي

ومن المعروف للجميع أن عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي البالغ من العمر 37 عاما، مع إنتر ميامي ينتهي بنهاية العام الحالي، وهو الذي أنضم في صيف عام 2023 في صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وفي تقرير لها، قالت شبكة “ESPN” العالمية، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي بدأ مفاوضات رسمية للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي لم يجدد عقده مع إنتر ميامي الأمريكي، من أجل انضمامه إلى أحد أندية الدوري السعودي.

وفي وقت سابق، سعت إدارة الصندوق للتعاقد مع النجم الأرجنتيني في صيف عام 2023 بعد رحيله عن ناديه السابق باريس سان جيرمان.

أفضل لاعب بالجولة

وفاز النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى لاعب إنتر ميامى بجائزة أفضل لاعب فى الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدورى الأمريكى لكرة القدم.

ويستمر النجم ليونيل ميسي في تألقه مع إنتر ميامي خلال عام 2025، حيث ساهم في 21 هدفًا خلال 20 مباراة، بتسجيله 15 هدفًا وقدم 6 تمريرات، في مختلف البطولات.

وبات ميسي الهداف التاريخي لنادي إنتر ميامي بالدوري الأمريكي، بعدما سجل هدفين في المباراة الأخيرة ليصبح رصيده هو 31 هدفًا مع الفريق، متخطيًا رقم النجم جونزالو هيجواين صاحب الـ29 هدفًا.

ودعم ميسي رقمه القياسي كأكثر لاعب صناعةً للأهداف في تاريخ كرة القدم بـ384 تمريرة حاسمة، بينما رفع رصيده من المساهمات التهديفية إلى 1249 هدفاً، وتعد هذه هي المباراة الأولى التي يسجل فيها ميسي ثنائية ويصنع ثنائية مع إنتر ميامي، كما تعد هذه المرة الـ 11 التي يسجل فيها ليونيل ميسي هدفين في مباراة واحدة بقميص إنتر ميامي.