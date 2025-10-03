مفاجأة.. ليفربول يفاوض هذا اللاعب لخلافة محمد صلاح

كشف تقرير صادر عن صحيفة بيلد الألمانية أن نادي ليفربول الإنجليزي لايزال يُبدي اهتمامًا بضم مايكل أوليس، جناح بايرن ميونخ، في ظل بحث الفريق الإنجليزي عن بدائل مستقبلية للنجم المصري محمد صلاح.

إنتقال أوليس للبافاري

ويمكن القول أن النجم أوليس الذي انتقل إلى بايرن في صيف 2024 قادمًا من كريستال بالاس، فرض نفسه بسرعة كأحد أبرز المواهب في أوروبا، حيث إختتم موسمه الأول برصيد 20 هدفًا و23 تمريرة حاسمة خلال 55 مباراة، ما جعله محط أنظار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وعلى رأسها تشيلسي ومانشستر سيتي، اللذان يراقبانه عن كثب بعد أن تجاهلاه خلال فترة تكوينه.

وقال تقرير صادر عن الصحيفة أن ليفربول وضع اللاعب الفرنسي ضمن قائمته المختصرة منذ أكثر من عام، غير أن إدارة بايرن تتحرك سريعًا لإغلاق الباب أمام أي محاولات لرحيله، من خلال مفاوضات لتمديد عقده الحالي الممتد حتى 2029 لعامين إضافيين حتى 2031، مع زيادة كبيرة في راتبه السنوي المقدر بنحو 12 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت مجزية.

البافاري يتمسك باللاعب

وشدد المدير الرياضي للنادي البافاري، ماكس إيبرل، على تمسكه باللاعب قائلاً: “أوليس ما زال أمامه أكثر من ثلاث سنوات ونصف في عقده، وسيصبح لاعبًا أكثر حسمًا في مستقبل بايرن ميونخ. إذا كان الأمر متروكًا لنا، فكلما طالت مدة بقائه كان ذلك أفضل”.

وبينما يتحرك بايرن لتحصين نجمه الواعد، يبقى أوليس أحد الأسماء المرشحة بقوة لإشعال سوق الانتقالات الأوروبي، خصوصًا مع رغبة أندية البريميرليغ في تصحيح أخطائها السابقة بعدم الاستثمار في موهبته مبكرًا.