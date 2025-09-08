مفاجأة.. ليفربول يخطط لإستعادة مدافعه في صيف 2026

قالت تقارير صحفية، أن إدارة ليفربول الإنجليزي تدرس الإتجاه لعودة جاريل كوانساه مدافع باير ليفركوزن الألماني الذى انتقل لصفوف الفريق الألماني فى يوليو الماضى.

ليفركوزن يتعاقد مع نجم الريدز

وفي وقت سابق أعلن نادى باير ليفركوزن الألمانى تعاقده رسميًا مع المدافع الإنجليزى الواعد جاريل كوانساه بعقد يمتد حتى صيف عام 2030، قادمًا من نادي ليفربول، في خطوة تعكس طموحات الفريق في تعزيز خط دفاعه بعناصر شابة وذات خبرة أوروبية.

وتابعت صحيفة ” ديلى ميل ” أن بحلول صيف عام 2027 سينتهي عقد فيرجيل فان ديك وسيصبح على وشك بلوغ عامه الـ36 وسيغادر ليفربول في ذلك الوقت، في حين أن المواقف غير المؤكدة المحيطة بإبراهيما كوناتي الذى ينتهي عقده في عام 2026 وجو جوميز تعني أن ليفربول سيحتاج إلى مدافعين مركزيين جدد مثل كوانساه.

عقد كوانساه

ونوهت الصحيفة، إلى أن عقد كوانساه سيمتد مع باير ليفركوزن حتى يونيو 2030، مع وجود بند إعادة شراء لصالح ليفربول، يتيح له استعادة اللاعب لاحقًا في حال رغبته بذلك.

ومن المعروف أن اللاعب جاريل كوانساه (22 عامًا) من خريجي أكاديمية ليفربول، حيث انضم للنادي منذ أن كان في الخامسة من عمره، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول تحت قيادة يورغن كلوب خلال موسم 2022-2023.

وأدى المدافع الإنجليزي بشكل لافت خلال الموسم الماضي، حيث لعب 25 مباراة بجميع المسابقات، منها 13 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، دون أن يسجل أو يصنع أهدافًا، لكنه أظهر تطورًا واضحًا في الأداء والثقة داخل الملعب.

وكان ليفربول قد جدد عقد كوانساه حتى صيف 2029، قبل أن يقرر السماح برحيله هذا الصيف، مع تأمين خيار استعادته في المستقبل، في خطوة تعكس حرص الإدارة على مواصلة تطوير المواهب الشابة