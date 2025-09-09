مفاجأة.. ليفاندوفسكي يرفض عرضًا خياليًا من أجل برشلونة

أعلنت عدة تقارير صحفية إسبانية عن مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أكدت رفض النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي عرضًا ماليًا ضخمًا من أحد أندية الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

عرضًا هائلً

ووفقًا لما جاء في تقرير لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فقد تلقى مهاجم برشلونة عرضًا هائلًا تصل قيمته لـ100 مليون يورو سنويًا، من أندية سعودية بارزة مثل النصر والهلال، في إطار خطة الدوري السعودي لاستقطاب الأسماء العالمية ورفع مستوى المنافسة، إلا أن اللاعب قرر رفض العرض بشكل قاطع.

وقرر ليفاندوفسكي، الذي انضم إلى برشلونة قادمًا من بايرن ميونيخ في صيف 2022، اختيار الاستمرار فى مشروعه الرياضي داخل “كامب نو”، مؤكدًا رغبته فى مواصلة التألق والمنافسة على الألقاب الكبرى، وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا.

وبحسب ما نقلته الصحيفة عن وكيل أعماله بيني زهافي، فإن اللاعب يشعر بالاستقرار التام داخل أروقة النادي الكتالوني، ويُفضل التركيز على التحديات الرياضية بدلاً من خوض تجربة جديدة مدفوعة بالأموال.

سبب رفض العرض

وتابع زهافي، “روبرت يشعر بالراحة والانتماء في برشلونة، لا يرى أن الوقت مناسب حاليًا للرحيل، وهدفه هو قيادة الفريق نحو البطولات، خاصة على المستوى القاري”.

ويمكن القول أن ليفاندوفسكي هو أحد الركائز الأساسية في تشكيلة برشلونة، حيث لعب دورًا محوريًا في تحسين الأداء الهجومي للفريق، وأثبت أن الطموح الرياضي لا يزال يتغلب على الإغراءات المالية، حتى في ظل عرض يُعتبر من الأعلى في تاريخ اللعبة.