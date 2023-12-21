«مفاجأة».. لويس كاسترو يبلغ إدارة النصر بقرار ناري بشأن الصفقات الجديدة

أبلغ البرتغالي لويس كاسترو، مدرب نادي النصر ، إدارة العالمي بقرار ناري فيما يخص صفقات النصر الجديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة يناير القادم.

لويس كاسترو خلال إحدى تدريبات نادي النصر - النصر عبر حسابه على إكس

وتنتظر جماهير النصر في المملكة السعودية والوطن العربي والعالم، حلول شهر يناير القادم، لمعرفة هوية الصفقات الجديدة للنصر لتدعيم الفريق في ظل المنافسة الشرسة على لقب دوري روشن مع الهلال.

كاسترو: النصر لن يتعاقد مع أجانب

وأكد لويس كاسترو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي، أن النصر لن يتعاقد مع لاعبين أجانب خلال الفترة المقبلة.

وأشار كاسترو إلى أن عناصر العالمي الأجانب على مستوى مميز جدًا، فبالتالي لن يسمح برحيل أحدهم عن الفريق والتعاقد مع بديل له.

🟡🟡🟡 عاجل – كاسترو: لن نتعاقد مع اي صفقة أجنبية خلال فترة الانتقالات الشتوية pic.twitter.com/eK0uFcPnNg — بيان النصر (@ByanNassr) December 21, 2023

وقال كاسترو: «لن نتعاقد مع أي صفقة أجنبية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة».

النصر يستضيف الاتفاق

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الاتفاق غدًا الجمعة في تمام السادسة مساءً بتوقيت الرياض الخامسة بتوقيت القاهرة، على ملعب الأول بارك في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل النصر المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 37 نقطة، فيما يقع فريق الاتفاق بالمركز الثامن برصيد 24 نقطة.

تشكيل النصر المتوقع أمام الاتفاق

ومن المتوقع أن يبدأ كاسترو مباراة الاتفاق بتشكيل مكون من: