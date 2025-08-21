مفاجأة.. لاعب يقاضي فيفا وإتحاد محلي ويطالبهم بتعويض ضخم

تصاعدت أزمة قضائية جديدة تهز أروقة كرة القدم العالمية بعدما أعلن النجم الفرنسي السابق لاسانا ديارا رفع دعوى ضد كل من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد البلجيكي، مطالبًا بتعويض مالي ضخم يصل إلى 65 مليون يورو.

القضية جاءت عقب قرار محكمة العدل الأوروبية التي اعتبرت لوائح الانتقالات المعمول بها حاليًا مخالفة لقوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة بحرية العمل والتنقل.

خلفية الأزمة: بداية من موسكو إلى المحاكم

ترجع جذور النزاع إلى عام 2014 حينما فسخ نادي لوكوموتيف موسكو عقد ديارا بعد خلافات مالية، وهو ما ترتب عليه لاحقًا عقوبات قاسية من الفيفا، تضمنت تغريمه 10.5 مليون يورو بجانب حرمانه من اللعب لمدة 15 شهرًا.

هذه العقوبة كانت بمثابة الضربة القاضية لمسيرة اللاعب، إذ منعت الأندية الأوروبية الكبرى من التعاقد معه في تلك الفترة.

وفي أكتوبر 2024، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمًا تاريخيًا اعتبرت فيه أن لوائح الفيفا الخاصة بفسخ العقود تقيد المنافسة وتعيق حرية انتقال اللاعبين بين الأندية، وهو ما فتح الباب أمام ديارا للتحرك قضائيًا والمطالبة بتعويض عما لحق به من خسائر.

موقف ديارا: القضية أكبر من المال

أكد ديارا، الذي أعلن اعتزاله عام 2019 بعد مسيرة لعب فيها لأندية بحجم ريال مدريد، تشيلسي، وباريس سان جيرمان، أن لجوءه للقضاء ليس فقط من أجل التعويض المالي، بل “مسألة مبدأ” للدفاع عن حقوق اللاعبين ومنع تكرار ما حدث له مع آخرين.

وبحسب تصريحات محاميه مارتن هيسيل، من المتوقع أن تستغرق المحاكم البلجيكية فترة تتراوح بين 12 إلى 15 شهرًا للنظر في الدعوى، مشددًا على أن حكم المحكمة الأوروبية “حسم كل الجوانب القانونية الجوهرية” لصالح موكله.