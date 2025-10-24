مفاجأة.. لاعب اليونايتد السابق يستعد لشراء النادي .. تفاصيل مثيرة

قالت عدة تقارير صحفية أن مجموعة من المستثمرين الإماراتيين إتفقوا مع الإنجليزي ديفيد بيكهام لاعب مانشستر يونايتد السابق من أجل الشراكة معهم لتقديم عرض لشراء نادي مانشستر يونايتد.

جيلزر تقرر بيع النادي

وأكدت التقارير أن عائلة جيلزر، المالكة لنادى مانشستر يونايتد الإنجليزي، تفكر لبيع النادي قبل حلول عام 2027، من أجل تحقيق أقصى استفادة مالية.

وأضافت صحيفة “صن” الإنجليزية، إن تحالف مستثمرين من الإمارات يخطط لتقديم عرض لشراء الأسهم التي يسيطر عليها الملاك الأغلبية فى مانشستر يونايتد ، عائلة جليزر.

تحالف خليجي للشراء

ونوهت الصحيفة إلى أن هناك تواصلا بين المستثمرين مع ديفيد بيكهام بشأن التحالف الذي يتطلع إلى شراء مانشستر يونايتد، خاصة أن عائلة جليزر تريد الحصول على 5 مليارات جنيه إسترليني لبيع حصتها الأكبر في يونايتد.

وتابعت الصحيفة أن بيكهام تلقى اتصالا من الإماراتيين لمعرفة ما إذا كان على استعداد لأن يصبح سفيرًا للعرض المزمع تقديمه، كما يتاح للاعب الفرصة للاستثمار في ناديه السابق إذا رغب فى ذلك.