مفاجأة.. لاعب إفريقي يقترب من اللعب للمنتخب الإيطالي

قالت تقارير صحفية أن مدافع أتالانتا الشاب هانور صاحب الأصول النيجيرية يقترب من تمثيل منتخب إيطاليا فى التوقف الدولى المقبل.

وتابع موقع توتو أتالانتا الإيطالى إنه شوهد جينارو جاتوزو المدير الفني للمنتخب الإيطالي في المدرجات خلال تعادل أتالانتا 1-1 مع ميلان مساء أمس الثلاثاء، حيث راقب عن كثب المدافع الواعد أونيست أهانور، الذي انضم إلى أتالانتا خلال فترة الانتقالات الصيفية، وأصبح سريعًا أحد أبرز اللاعبين الشباب في النادي.

وواصل التقرير أن اهانور البالغ من العمر 17 عامًا من أبوين نيجيريين عرف بقوته وهدوئه في المواجهات الثنائية وتعدد استخداماته التكتيكية، وقد لفت انتباه الطاقم الفني للمنتخب الإيطالي، وأشار إلى أن زيارة جاتوزو كانت جزءًا من التقييم المستمر للمواهب الناشئة المؤهلة للانضمام إلى “الأزوري”.

وقالت التقارير أن المدرب الإيطالي راقب أهانور إلى جانب شابين آخرين، هما لورينزو بيرناسكوني وديفيد بارتيساجي، ولكن أهانور لن ينضم إلى تشكيلة المنتخب الإيطالي في المباريات الدولية في نوفمبر المقبل بسبب عدم اكتمال الأوراق.

وبموجب قانون الجنسية الإيطالية، لن يكون مؤهلاً للحصول على جواز سفر إيطالي حتى يبلغ سن الرشد في 23 فبراير المقبل ومع مراقبة جاتوزو لأدائه شخصيا، يبدو أن إيطاليا تقترب من تأمين مستقبل المدافع الشاب على المستوى الدولي قبل مواجهة نيجيريا.