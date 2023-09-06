«مفاجأة».. كريستيانو رونالدو يتسبب في اقتراب رحيل نجم النصر

يستمر الحديث حول لاعبي النصر الراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بناءً على رغبة البرتغالي لويس كاسترو، مدرب العالمي، خلال الصيف الجاري في ظل عدم اقتناعه بقدرات بعض اللاعبين إلى جانب الرحيل الاضطراري لأحد الأجانب.

كريستيانو رونالدو يحتفل مع عبدالرحمن غريب بهدفه في شباك الحزم في الدوري السعودي - المصدر: دوري روشن السعودي عبر منصة X

ويبدو أن ليس كاسترو وحده هو الآمر الناهي في ملف الراحلين عن النصر، حيث تداولت تقارير سعودية منذ قليل، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يتحكم بشكل مباشر أو غير مباشر فيمن يرحل أو يبقى داخل القلعة النصراوية.

تقارير: علاقة رونالدو بغريب تعجل من رحيل تاليسكا

وكشفت تقارير سعودية اليوم الأربعاء، عن اقتراب أندرسون تاليسكا، لاعب نادي النصر، من الرحيل عن العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وأكدت التقارير أن هناك علاقة صداقة قوية نشأت بين كريستيانو رونالدو وعبدالرحمن غريب، تسببت في حدوث تغييرات في التشكيل الأساسي للويس كاسترو في النصر خلال مباريات روشن.

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كيمياء عجيبة .. بين رونالدو وغريب .. تأمل الايثار الكبير بين هذين النجمين .. بالامس رونالدو يهدي غريب ضربه جزاء لينفذها واليوم غريب واسست مليء بالمعادلات الكيميائية ومغلف بالحب يهديها للدون♥️خلص الكلام ♥️ pic.twitter.com/onWhusPkrR — k…..y (@khaldalshay2) September 2, 2023

واضطر لويس كاسترو إلى استبعاد تاليسكا من حساباته الفترة الأخيرة نظرًا لـ «الكيمياء» المتواجدة بين كريستيانو رونالدو وعبدالرحمن غريب، بالإضافة إلى ساديو ماني، وبذلك يكون هذا هو ثلاثي هجوم النصر ويتواجد تاليسكا على دكة البدلاء لحين البت في أمر رحيله عن الفريق.

الشباب يرغب في ضم تاليسكا

وذكرت تقارير صحفية سعودية أن نادي الشباب يرغب في التعاقد مع أندرسون تاليسكا من صفوف النصر، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مواصلةً لتقوية قائمة الليوث الميركاتو الصيفي الجاري.

وتعاقد الشباب مع عدد من الصفقات البارزة هذا الموسم، يعد أهمها البلجيكي يانيك كاراسكو المنضم من صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني، وتأتي رغبة الشباب في ضم تاليسكا لاكتمال المثلث الهجومي لـ الليوث.

صفقات النصر قبل نهاية الميركاتو الصيفي

ونجحت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، في ضم عدد من الصفقات القوية لصفوف العالمي خلال الميركاتو الصيفي الموسم الحالي.

وجاءت صفقات النصر الأجنبية هذا الموسم على النحو التالي: