«مفاجأة كبرى في نهائي دوري السلة» الأهلي ينتصر ويكتب التاريخ من جديد

استقبلت صالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر المباراة الخامسة والحاسمة من سلسلة نهائيات دوري السوبر. الأهلي والاتحاد السكندري، فريقان يملكان تاريخًا عريقًا وجماهير متعطشة للنصر، تواجها في معركة لا تقبل القسمة على اثنين.

مع بداية الربع الأول، ضرب الأهلي بقوة، متقدمًا بفارق 16 نقطة (31-15)، مما أشعل الحماس في قلوب مشجعيه. واستمر نفس الإيقاع في الربع الثاني، حيث وسّع المارد الأحمر الفارق إلى 41-25، وكأن الفريق يقول لمنافسه: «لن أتهاون الليلة».

المشهد الثاني: انتفاضة زعيم الثغر

لكن لحظة… هل كنت تعتقد أن الاتحاد السكندري سيستسلم؟

في الربع الثالث، بدأ زعيم الثغر يقلّص الفارق شيئًا فشيئًا، ليصل إلى 10 نقاط فقط (50-40). ومع اقتراب النهاية، زادت الإثارة، وتحولت المباراة إلى سباق مع الزمن.

في الربع الرابع، اشتعلت القاعة أكثر، والجماهير تتابع كل هجمة بشغف، لكن الأهلي ظل متماسكًا، يحكم قبضته على النتيجة حتى اللحظة الأخيرة، ليخرج فائزًا بنتيجة 64-59.

المشهد الثالث: تتويج تاريخي ومجيد

بفوزه هذا، يُضيف الأهلي اللقب الثامن لدولابه المليء بالبطولات في كرة السلة، مؤكدًا أنه ليس فقط زعيم كرة القدم المصرية، بل عملاقًا على ملاعب السلة أيضًا.

هذه البطولة ليست مجرد رقم جديد، بل دليل على العمل الجماعي، الإصرار، والشغف الذي يملأ قلوب اللاعبين والجماهير معًا. الأهلي الآن يقف شامخًا بين عمالقة اللعبة، ومع كل لقب جديد، يثبت أنه لا يرضى إلا بالقمة.