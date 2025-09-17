مفاجأة كبرى حول سبب استبعاد رونالدو من لقاء النصر السعودي والاستقلال الطاجيكي
تسبب قيام البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني لفريق النصر السعودي، في حدوث جدل كبير، باستبعاده مواطنه كريستيانو رونالدو قائد ونجم الفريق العاصمي، من مباراة استقلال دوشنبه الطاجيكي، في بطولة دوري أبطال آسيا 2.
ويتزين ملعب “الأول بارك” في مدينة الرياض، لاستضافة مباراة النصر ونظيره الاستقلال، اليوم الأربعاء، في أولى مواجهات الفريقين في مسابقة دوري أبطال آسيا “2” 2025-2026.
ويشارك فريق النصر في بطولة دوري أبطال آسيا 2 ضمن نطاق المجموعة الرابعة إلى جانب أندية “الزوراء العراقي، واستقلال دوشنبه الطاجيكي، بالإضافة إلى جوا الهندي”.
وأفادت العديد من التقارير بأن استبعاد كريستيانو رونالدو من لقاء الاستقلال جاء في أعقاب ظهوره بمستوى باهت في لقاء الخلود الأخير في الدوري السعودي.
وظهرت علامات الحزن بشكل واضح على وجه “صاروخ ماديرا” عقب نهاية مباراة الخلود الماضية والتي انتهت بفوز العالمي (2-0)، دون أن يسجل بها رونالدو.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الرياضية”، فإن خورخي خيسوس، مدرب النصر، قرر استبعاد رونالدو من أجل منحه قسطاً من الراحة في ظل توالي المباريات.
بينما يغيب نواف العقيدي حارس المرمى بسبب الإصابة، في حين يميل المدرب البرتغالي لإعادة الحارس البرازيلي بينتو ماتيوس لحماية العرين بعد بقائه بديلاً في مباريات الدوري السعودي.
وكان رونالدو قد سجل هدفاً في الدوري السعودي هذا الموسم بعد أن هز شباك التعاون في الجولة الأولى، ولكنه صام عن التهديف في لقاء الخلود بالجولة الثانية.
ومن المنتظر أن يشارك الجناح الوافد من صفوف الشباب، هارون كمارا، في قيادة هجوم النصر، كبديل مميز لتعويض غياب كريستيانو رونالدو
موعد مباراة النصر ضد الاستقلال الطاجيكي
يحين موعد انطلاق مباراة النصر والاستقلال في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا “2” 2025-2026 هو يوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 على ملعب الأول بارك.
ويطلق الحكم صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، والعاشرة والربع بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة النصر والاستقلال الطاجيكي
تعتبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية، هي المالكة للحقوق الحصرية لنقل مباريات دوري أبطال آسيا “2” لموسم 2025-2026، وستقوم بنقل المباريات عبر شاشتها.
علاوة على ذلك يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة النصر والاستقلال في دوري أبطال آسيا “2” 2025-2026 عن طريق تطبيق TOD TV.
