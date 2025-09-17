مفاجأة كبرى حول سبب استبعاد رونالدو من لقاء النصر السعودي والاستقلال الطاجيكي

تسبب قيام البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني لفريق النصر السعودي، في حدوث جدل كبير، باستبعاده مواطنه كريستيانو رونالدو قائد ونجم الفريق العاصمي، من مباراة استقلال دوشنبه الطاجيكي، في بطولة دوري أبطال آسيا 2.

ويتزين ملعب “الأول بارك” في مدينة الرياض، لاستضافة مباراة النصر ونظيره الاستقلال، اليوم الأربعاء، في أولى مواجهات الفريقين في مسابقة دوري أبطال آسيا “2” 2025-2026.

ويشارك فريق النصر في بطولة دوري أبطال آسيا 2 ضمن نطاق المجموعة الرابعة إلى جانب أندية “الزوراء العراقي، واستقلال دوشنبه الطاجيكي، بالإضافة إلى جوا الهندي”.

وأفادت العديد من التقارير بأن استبعاد كريستيانو رونالدو من لقاء الاستقلال جاء في أعقاب ظهوره بمستوى باهت في لقاء الخلود الأخير في الدوري السعودي.

وظهرت علامات الحزن بشكل واضح على وجه “صاروخ ماديرا” عقب نهاية مباراة الخلود الماضية والتي انتهت بفوز العالمي (2-0)، دون أن يسجل بها رونالدو.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الرياضية”، فإن خورخي خيسوس، مدرب النصر، قرر استبعاد رونالدو من أجل منحه قسطاً من الراحة في ظل توالي المباريات.