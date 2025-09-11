مفاجأة كبرى حول تراجع النصر السعودي عن ضم نجم ليفربول.. هل بسبب المال؟

كشفت تقارير صحفية عالمية، مفاجأة قوية بشأن فشل انتقال أحد أبرز اللاعبين المحترفين إلى صفوف النصر السعودي في الميركاتو الصيفي، الذي انتهى في المملكة بانقضاء يوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025.

ومن الجدير بالذكر أن مجلس إدارة النصر السعودي كانت قد دخلت في مفاوضات مكثفة للتعاقد مع أكثر من لاعب عالمي في الميركاتو الصيفي الأخير، حتى انتهى الأمر بضم كلاً من:

إينيجو مارتينيز قادما من برشلونة

كينجسلي كومان قادما من بايرن ميونخ

جواو فيليكس قادما من تشيلسي

إلى جانب بعض الصفقات المحلية المميزة، وأبرزها الظهير سعد الناصر من التعاون والجناح هارون كمارا من الشباب، وعلى الرغم من ذلك كانت تسعى إدارة النادي العاصمي لضم لاعب آخر.

سر فشل تعاقد النصر السعودي مع نجم ليفربول

وفقا لما ذكره الصحفي الشهير، فابرزيو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عبر حسابه على منصة “يوتيوب”، فإن إدارة النصر كان تتفاوض مع الكولومبي لويس دياز، جناح ليفربول السابق”.

وأضاف رومانو خلال تصريحاته: “منذ شهري إبريل ومارس الماضيين بدأت مفاوضات النصر، من أجل التعاقد مع لويس دياز، وكان تفاوض قبلها مع العديد من الأجنحة مثل ميتوما ورافائيل لياو، ولكن المفاوضات لم تتم”.

وواصل خبير سوق الانتقالات: “النصر كان قريبًا من شراء عقد دياز من ليفربول، ولكن الإدارة تغيرت، وتولى أشخاص جدد المسؤولية، مع سيماو كوتينيو وسيميدو المديرين الجدد، وقرروا ضم دياز، ولكن الميزانية كانت مختلفة تمامًا وتم تقليصها لذلك فكروا في عدم إهدارها على لاعب واحد وتوجهوا لخيارات أخرى”.

واستطرد فابريزيو رومانو: “النصر السعودي استثمر وقتها في لاعبين مختلفين مثل جواو فيليكس وإينيجو مارتينيز وكينجسلي كومان، من أجل سد بعض الثغرات في صفوف الفريق الأول، تحت قيادة المدرب البرتغالي خورخي خيسوس”.

وأكمل: “لويس دياز كان هدفًا رئيسيًا، وأعتقد أنه إذا كانت الإدارة السابقة للنصر مستمرة، فربما كانوا بذلوا قصارى جهدهم في نهاية مايو أو بداية يونيو للحصول على خدماته، وربما لم ينضم لويس دياز إلى بايرن ميونخ الألماني”.

موعد مباراة النصر السعودي ضد الخلود

يستعد فريق الكرة الأول بنادي النصر السعودي، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي لخوض مواجهة قوية ضد الخلود، مساء الأحد المقبل، في بطولة دوري روشن السعودي، حيث يريد “العالمي” مواصلة الانتصارات بعد الفوز بالجولة الأولى على التعاون بنتيجة (5-0).

يحين موعد انطلاق المباراة المرتقبة بين النصر ضد الخلود، ضمن لقاءات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين 2025/2026، يوم الأحد 14 سبتمبر على ملعب “الأول بارك” في الرياض.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت المملكة العربية السعودية ومصر، وفي العاشرة مساءً(22:00) بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر أمام الخلود

تعتبر شبكة قنوات ثمانية، هي المالكة الحصرية والجديدة لحقوق بث مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وقد خصصت قناة Thmanyah 1 HD، لنقل مباراة النصر والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026.