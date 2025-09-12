أخبار الرياضة

مفاجأة..  قناة عراقية تحصل على حقوق بث أحد دوريات بيج 5

آياتي خيري

يبدو أن ساحة الاعلام العراقي تتجه نحو السعى لتطوير محتواها بشكل مميز، ففي خطوة جديدة تشهدها الساحة الإعلامية العراقية، أعلنت قناة الرابعة الرياضية منذ ساعات حصولها على حقوق البث الحصري لمباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم لمدة ثلاث سنوات متتالية.

بيج 5

تعليق مدير القناة

وفي تعليقه الاول على هذا الأمر تحدث غزوان جاسم، المدير العام لشبكة قنوات الرابعة، في تدوينة عبر منصة “إكس”، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل سابقة هى الأولى في تاريخ الإعلام الرياضي العراقي، مؤكداً أن القناة ستعتمد استوديوهات تحليلية تبث من بغداد، إلى جانب شبكة مراسلين ومعلقين يتواجدون مباشرة في ملاعب إيطاليا.

حقوق الدوري الإيطالي السابقة

ومن المعروف للجميع أن حقوق الدوري الإيطالي خلال المواسم الماضية كانت بيد منصة ستارز بلاي بالتعاون مع شبكة أبو ظبي الرياضية.

تجدر الإشارة إلى أن نادي نابولي توّج بطلاً للدوري الإيطالي الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع إنتر ميلان، حيث حسم اللقب بفارق نقطة واحدة برصيد 82 نقطة تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.