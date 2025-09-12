مفاجأة..  قناة عراقية تحصل على حقوق بث أحد دوريات بيج 5

يبدو أن ساحة الاعلام العراقي تتجه نحو السعى لتطوير محتواها بشكل مميز، ففي خطوة جديدة تشهدها الساحة الإعلامية العراقية، أعلنت قناة الرابعة الرياضية منذ ساعات حصولها على حقوق البث الحصري لمباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم لمدة ثلاث سنوات متتالية.

تعليق مدير القناة

وفي تعليقه الاول على هذا الأمر تحدث غزوان جاسم، المدير العام لشبكة قنوات الرابعة، في تدوينة عبر منصة “إكس”، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل سابقة هى الأولى في تاريخ الإعلام الرياضي العراقي، مؤكداً أن القناة ستعتمد استوديوهات تحليلية تبث من بغداد، إلى جانب شبكة مراسلين ومعلقين يتواجدون مباشرة في ملاعب إيطاليا.

حقوق الدوري الإيطالي السابقة

ومن المعروف للجميع أن حقوق الدوري الإيطالي خلال المواسم الماضية كانت بيد منصة ستارز بلاي بالتعاون مع شبكة أبو ظبي الرياضية.

تجدر الإشارة إلى أن نادي نابولي توّج بطلاً للدوري الإيطالي الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع إنتر ميلان، حيث حسم اللقب بفارق نقطة واحدة برصيد 82 نقطة تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي.