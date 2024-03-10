مفاجأة.. قمة المان سيتي وليفربول تهدي الصدارة للأرسنال الطامح

أهدت القمة الإنجليزية الليلة صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الأرسنال الطامح، فقد حسم التعادل الإيجابي 1-1 في المباراة التي جمعت بين ليفربول ومانشستر سيتي الصدارة للمدفعجية في الجولة الثامنة والعشرين بفارق الأهداف ونقطة واحدة عن الثاني الآن “الريدز”.

تعادل ليفربول ومانشستر سيتي يحسم الصدارة للأرسنال

ورفع ليفربول رصيده إلى 64 نقطة، معلنا تراجعه إلى المركز الثاني، وتصدر الأرسنال بشكل مستمر بعد أن كان تصدره مؤقت بالأمس بعد تغلبه على برينتفورد 2-1، بينما تراجع المان سيتي إلى المركز الثالث برصيد 63 نقطة في مفاجأة لجماهير الريدز والسيتي على حد سواء.

وكانت مباراة السيتي والريدز في بدايتها مائلة نحو الأحمر الذي دخل المباراة وهو مثقل بالإصابات، إلا أنه كان الأفضل في أكثر فترات المباراة على آنفيلد، وخاصة في شوط المباراة الثاني، حيث كاد أن يكبد بطل أوروبا الخسارة الأولى بعد عشرين مباراة بينهما في أكثر من مناسبة بينهما.