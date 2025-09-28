مفاجأة.. فيفا يدرس إجراء هذا التعديل على كاس العالم للمنتخبات 2030

في مفاجأة من العيار الثقيل، يفكر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في زيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2030 التي ستقام في المغرب وإسبانيا والبرتغال إلى 64 منتخبًا.

“فيفا” يناقش مقترح زيادة منتخبات كأس العالم 2030

ونظم جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اجتماعاً ضم كل من، مع أليخاندرو دومينيجيز، رئيس اتحاد أميركا الجنوبية “كونميبول”، بجانب رئيس باراجواي سانتياجو بينيا، ورئيس أوروجواي ياماندو أورسي، بالإضافة إلى رؤساء اتحادات كرة القدم في الأرجنتين وأوروجواي في “نيوريورك”، بالولايات المتحدة الأمريكية لمناقشة المقترح.

وأكدت صحيفة “لا ناسيون” الأرجنتينية، أن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يدعم مقترح زيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2030 التي ستقام في المغرب وإسبانيا والبرتغال إلى 64 منتخبًا.

إحتفالية خاصة في 2030

تجدر الإشارة إلى أن “فيفا” وافق على إقامة 3 مباريات من بطولة كأس العالم 2030، في أوروجواي والأرجنتين وباراجواي بواقع مباراة في كل دولة، احتفالاً بذكرى مرور 100 عام على إنطلاق المونديال.

ويتجهز الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لتنظيم مراسم سحب قرعة بطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

وتقرر إختيار الخامس من ديسمبر المقبل موعداً لإقامة مراسم سحب قرعة بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية، علماً بأن منتخب مصر الأول بقيادة المدرب حسام حسن يحتاج لـ 3 نقاط من مباراتي جيبوتي وغينيا بيساو من أجل بلوغ المونديال.