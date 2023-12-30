مفاجأة: فيرمينو يدرس العودة للدورى الانجليزى عبر بوابة هذا النادى

كشفت عدة تقارير صحفية إنجليزية صادرة صباح اليوم، عن جديد فى مستقبل البرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب فريق أهلى جدة السعودى.

اللاعب الذى انتقل الى الدورى السعودى، والنادي الأهلي السعودى بداية من هذا الموسم، قادماً من نادى ليفربول الانجليزى فى صفقة إنتقال حر.

أخبار واردة من انجلترا عن فيرمينو

الاخبار الواردة من إنجلترا تتحدث عن رغبة اللاعب فى العودة الى بطولة الدورى الانجليزى، لشعوره أن مستواه متراجع منذ قدومه للدورى السعودى.

وبعد 6 أشهر فقط من وجودة فى الدورى السعودى يدرس فيرمينو العودة الى الدورى الانجليزى، عبر بوابة نادى شيفيلد.

حيث نادى شيفيلد يرغب فى التعاقد مع اللاعب على سبيل الاعارة فى فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لمدة 6 أشهر، واللاعب يدرس الامر بجدية.

اللاعب يشعر بعدم الارتياح فى صفوف الأهلي السعودى، وهو الذى أدى الى تراجع مستواه فى الفترة الاخيرة، وإستبعاده من تشكيلة الفريق الاساسية.