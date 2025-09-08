أخبار الرياضة

مفاجأة.. فناربخشة يستهدف هذا المدرب لخلافة مورينيو

آياتي خيري

في مفاجأة من العيار الثقيل، قالت تقارير صحفية، أن نادي فناربخشة التركي بدأ محادثات متقدمة مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لتولي المهمة الفنية للفريق، خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو الذي تمّت إقالته مؤخرًا.

فناربخشة يستهدف خليفة مورينيو

وقالت صحيفة “الصباح” التركية، أن فناربخشة يسعى للتعاقد مع اسم كبير يعيد هيبة الفريق ويقوده خلال الفترة المقبلة، ويُعد زيدان المرشح الأبرز لدى الإدارة الجديدة، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية داخل النادي، والتي من المتوقع أن تُحسم هوية المدرب الجديد عقب انتهائها.

ونوه التقرير، إلى أن فنربخشة يرى في زيدان القائد المثالي للمرحلة المقبلة، لما يتمتع به من شخصية قوية وخبرة ونجاحات أوروبية، قد تساعد في استعادة أمجاد النادي محليًا وقاريًا.

أول تجربة لزيدان

ومن المعروف أنه إذا نجحت وتمت الصفقة، ستصبح هذه أول تجربة تدريبية لزيدان منذ رحيله عن ريال مدريد في صيف 2021. وعلى الرغم من ارتباط اسمه بعدة مناصب بارزة في السنوات الأخيرة، أبرزها قيادة المنتخب الفرنسي، إلا أن فناربخشة يأمل في إقناعه بخوض تحدٍ جديد عبر عرض مالي مغرٍ ومشروع طويل الأمد.

ويمتلك زيدان سجل تدريبي استثنائي، إذ قاد ريال مدريد للفوز بـ11 لقبًا خلال فترتين تدريبيتين، من بينها ثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا بين 2016 و2018، بالإضافة إلى لقبين في الدوري الإسباني، وغيرها من البطولات المحلية والقارية.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


لخص المحتوى:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.