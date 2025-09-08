مفاجأة.. فناربخشة يستهدف هذا المدرب لخلافة مورينيو

في مفاجأة من العيار الثقيل، قالت تقارير صحفية، أن نادي فناربخشة التركي بدأ محادثات متقدمة مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لتولي المهمة الفنية للفريق، خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو الذي تمّت إقالته مؤخرًا.

فناربخشة يستهدف خليفة مورينيو

وقالت صحيفة “الصباح” التركية، أن فناربخشة يسعى للتعاقد مع اسم كبير يعيد هيبة الفريق ويقوده خلال الفترة المقبلة، ويُعد زيدان المرشح الأبرز لدى الإدارة الجديدة، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية داخل النادي، والتي من المتوقع أن تُحسم هوية المدرب الجديد عقب انتهائها.

ونوه التقرير، إلى أن فنربخشة يرى في زيدان القائد المثالي للمرحلة المقبلة، لما يتمتع به من شخصية قوية وخبرة ونجاحات أوروبية، قد تساعد في استعادة أمجاد النادي محليًا وقاريًا.

أول تجربة لزيدان

ومن المعروف أنه إذا نجحت وتمت الصفقة، ستصبح هذه أول تجربة تدريبية لزيدان منذ رحيله عن ريال مدريد في صيف 2021. وعلى الرغم من ارتباط اسمه بعدة مناصب بارزة في السنوات الأخيرة، أبرزها قيادة المنتخب الفرنسي، إلا أن فناربخشة يأمل في إقناعه بخوض تحدٍ جديد عبر عرض مالي مغرٍ ومشروع طويل الأمد.

ويمتلك زيدان سجل تدريبي استثنائي، إذ قاد ريال مدريد للفوز بـ11 لقبًا خلال فترتين تدريبيتين، من بينها ثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا بين 2016 و2018، بالإضافة إلى لقبين في الدوري الإسباني، وغيرها من البطولات المحلية والقارية.